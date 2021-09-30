Silvan'da iki aile arasında bıçaklı kavga; 5'i ağır, 6 yaralı

İhsan YILMAZSİLVAN (Diyarbakır)DİYARBAKIR'ın Silvan ilçesi iki ailenin bireyleri arasında çıkan kavgada, 5´i ağır, 6 kişi bıçakla yaralandı.
Silvan ilçesi Tekel Mahallesi'nde Karsu ile Memiş ailelerinin bireyleri arasında saat 16.30 sıralarında çıkan tartışma, kısa sürede kavgaya dönüştü. Kavgada Toprak Karsu, Serdar Karsu, Hidayet Memiş, Mahsun Memiş, Kerem Memiş ve Mehmet Memiş bıçakla yaralandı. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Polis çevrede geniş çaplı önlem alırken, yaralılar ambulanslarla Silvan Dr. Yusuf Azizoğlu Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Durumu ağır olan yaralılardan Serdar Karsu ile Hidayet, Mahsun, Kerem ve Mehmet Memiş Diyarbakır'daki hastanelere sevk edildi.
Polis ekipleri, olayla ilgili soruşturma başlattı.DHA-Güvenlik Türkiye-Diyarbakır / Silvan İhsan YILMAZ
2021-09-30 17:43:51
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