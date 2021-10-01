Diyarbakır’da park halindeki araç kundaklandı

Diyarbakır’da bir araç park halindeyken sabaha karşı kimliği belirsiz kişi veya kişiler tarafından kundaklandı.
Diyarbakır’ın Kayapınar ilçesi Fırat Mahallesinde Gaziler semtinde iddiaya göre sabaha karşı 04.00 sıralarında 21 FD 487 plakalı bir araç cayır cayır yandı. Alevleri gören çevredekilerin haber vermesi üzerine olay yerine gelen itfaiye ekipleri uzun uğraşlar sonrası otomobili söndürdü. Yapılan incelemelere göre aracın kundaklandığı belirlenirken, aracı yakan şahıs veya şahısların yakalanması için inceleme başlatıldı. Öte yandan, LPG’li aracın patlamaması büyük bir faciayı önledi. Olay anı ise saniye saniye cep telefonu tarafından kaydedildi.
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Habertürk Gazetecilik A.Ş.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.