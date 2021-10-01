Komşunun vurulduğu asansöre binme tartışmasında baba ve 2 oğlu tutuklandı



Burak EMEK/DİYARBAKIR, (DHA)DİYARBAKIR'da asansöre binme tartışmasında komşusu M.B.'yi (56) iş yerinde tabancayla yaralayan Murat D, (23), babası Turan D. (54) ve kardeşi F.D. (16) tutuklandı.

Olay, 28 Eylül günü akşam saatlerinde Kayapınar ilçesi Huzurevleri semtinde meydana geldi. M.B ile komşusu Murat D., arasında asansöre binme meselesi yüzünden tartışma çıktı. Binada oturanlar araya girerek tarafları ayırdı. Tartışmanın ardından aynı sokaktaki iş yerine giden M.B., Murat D.'nin silahlı saldırısına uğradı. M.B., kanlar içerisinde yere yığılırken, çevredekiler saldırgana müdahale etti. Yaşanan boğuşma sırasında Murat D.'nin açtığı ateşte, o sırada olay yerinde bulunan H.İ. de merminin göğsünü sıyırması sonucu hafif yaralandı. Murat D. kaçarken, yaralılar, çevredekilerin yardımıyla hastaneye kaldırıldı. Olay anı ise güvenlik kamerasına yansıdı.

TUTUKLANDILAR

Asayiş Şube Cinayet Büro Amirliği ekipleri, dün Murat D.'yi düzenlediği operasyonla yakalayarak gözaltına aldı. Murat D.'nin babası Turan D., ile kardeşi F.D. de gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheliler, çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Hastanede tedavisi süren M.B.'nin durumunun iyi olduğu bildirildi.DHA-Güvenlik Türkiye-Diyarbakır Burak Emek

2021-10-01 11:17:19



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