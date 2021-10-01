Diyarbakır Emniyet Müdürlüğünden PKK kurye ve işbirlikçi yapılanmasına darbe PKK'ya kurye ve işbirliği yapılanmasına yönelik 5 ilde düzenlenen eş zamanlı operasyonda 11 şüpheli yakalandı

Diyarbakır Emniyet Müdürlüğü tarafından, PKK/KCK terör örgütü kurye ve işbirlikçi yapılanmasına yönelik 5 ilde eş zamanlı yapılan operasyonda, 11 şüpheli gözaltına alındı.

Edinilen bilgiye göre, Diyarbakır Emniyet Müdürlüğü İstihbarat ve Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından Diyarbakır merkezli, İstanbul, Bursa, İzmir ve Hakkari illerinde PKK'nın kurye ve işbirlikçi yapılanmasına yönelik operasyon yapıldı. Bismil ilçe merkezli PKK/KCK terör örgütünün kurye işbirlikçi yapılanmasına yönelik 5 ilde yapılan eş zamanlı operasyonda 11 şüpheli gözaltına alındı. Gözaltına alınan şüphelilerin yapılan ev aramalarında çok sayıda silah ve patlayıcı madde yapımında kullanılan malzeme ele geçirildi.

Şüphelilerin sorgularının devam ettiği ve gözaltı sayısının artmasının beklendiği belirtildi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Diyarbakır haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Diyarbakır Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.