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Diyarbakır merkezli 5 ilde terör örgütü PKK/KCK'ya yönelik operasyonda 11 şüpheli gözaltına alındı, silah ve patlayıcı yapımında kullanılan çok sayıda malzeme ele geçirildi. DHA-Flaş Haber Türkiye-Diyarbakır

2021-10-01 12:08:03



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