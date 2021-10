Diyarbakır'da doktor, parotis cerrahisindeki buluşu ile tıp literatürüne girdi

Mehmet Mucahit CEYLAN/ DİYARBAKIR, (DHA)DİYARBAKIR Dicle Üniversitesi (DÜ) Kulak Burun ve Boğaz Hastalıkları Anabilim Dalı Öğretim Üyesi Doç. Dr. Ferit Akıl, tükürük bezi (parotis) cerrahisindeki buluşu ile tıp literatürüne geçti. Soy isminin verildiği 'Akil Groove' isimli buluş ile tükürük bezi ameliyatlarında yüz sinirinin bulunması ve korunması sağlanıyor. Doç. Dr. Akıl'ın buluşu, dünyada kabul edilmiş önemli tıp dergilerinden biri olarak kabul edilen European Review for Medical and Pharmacological Sciences dergisinde yayımlandı.

Diyarbakır Dicle Üniversitesi (DÜ) Kulak Burun ve Boğaz Hastalıkları Anabilim Dalı Öğretim Üyesi Doç. Dr. Ferit Akıl, daha önce tanımlanmamış anatomik bir yapıyı tanımlayarak kendi soyadı ile tıp literatürüne girdi. 'Akil Groove' ismini verdiği buluş ile tükürük bezi ameliyatlarında cerrahların en önemli problem olarak sıklıkla karşılaştığı yüz sinirinin bulunması ve korunması sağlanmış olacak. Buluşunun, dünyada kabul edilmiş önemli tıp dergilerinden biri olarak kabul edilen European Review for Medical and Pharmacological Sciences dergisinde yayımlandığını ifade eden Doç. Dr. Akıl şunları söyledi:

"Bulduğumuz şey tükürük bezi ameliyatlarında sıklıkla karşılaştığımız ve en önemli problem olarak karşımıza çıkan yüz sinirinin bulunması ve korunması aşamasında kullandığımız bir yapı, landmark dediğimiz bir yapı. Biz buna 'Akil Groove' ismini verdik. Bu şekilde tükürük bezi tümörlerinde bu sinirin bulunması daha kolaylaşacak ve korunması daha rahat sağlanmış olacak. Bu işi yapan bütün cerrahlara fayda sağlayacağını düşündüğümüz bir yapı. Şimdiye kadar literatürde tanımlanmamış anatomik bir yapıyla tanımladık bunu. 'Akil Groove' dediğimiz tragomastoid groov, bu işle uğraşan cerrahların çoğuna ciddi fayda sağlayacağını düşünüyorum ve dünyada kabul edilmiş önemli bir tıp dergisinde kendi soyadımla yayımlandı."

'ÇOK ÖNEMLİ BİR YAPI'

Tükürük bezi ameliyatlarının genellikle tümörden kaynaklı olduğuna vurgu yapan Doç. Dr. Akıl, "Özellikle yanak bölgesi parotis bezi bölgesi tümörleri ya da kanserleri, her ikisinde de bu sinirin korunması ana hedeftir ve ameliyatın en önemli aşamasıdır. Şimdiye kadar tıp literatüründe bununla ilgili üç dört tane lens landmark dediğimiz önemli belirteç diyebileceğimiz yapı var, bizim bulduğumuz bu yapı da bunlara eklenebilecek çok önemli bir yapı ve sinirlerin bulunmasını kolaylaştıracak" dedi.

'CERRAHLAR KOLAY VE KONFORLU ŞEKİLDE AMELİYATLARINI YAPAR'

Cerrahların komplikasyonlardan kaçınma açısından önemli bir buluş olduğunun altını çizen Doç. Dr. Akıl, bu sinire en ufak bir zararın, gözün kapanamaması ve dudakların tam kayması denilen ciddi estetik ve fonksiyonel bir bozukluğa sebep olacağını belirterek, şunları söyledi:

"Yine ameliyatlarda bu siniri bulmak için tabii birkaç belirtecimiz var ama bizim bulduğumuz bu belirteçle çok daha rahat ve kolay bulunabilir. Yani komplikasyondan kaçınma açısından çok önemli bir yapı olarak değerlendiriyoruz. Bunun hastaya olan avantajı ise yüz siniri, gözün kapatmasını ve dudağın hareket etmesini, mimik kaslarımızı hareket ettiren sinir. Bu sinire en ufak bir zarar, gözün kapanamaması ve dudakların tam kayması dediğimiz ciddi estetik ve fonksiyonel bir bozukluğa sebep oluyor. Bizim için bir hasta bir hastadır, bir hasta kurtulmuş olsa ne mutlu bize ve yüz felci olmamış olsa bundan daha büyük bir mutluluk olmaz bizim için. İnşallah yüzlerce hasta da bunun sayesinde kurtulmuş olur. Birçok cerrah da bu siniri bulmakta çok daha kolay ve konforlu bir şekilde ameliyatlarını yapar."

GUATR CERRAHİSİNDEKİ BULUŞU İLE DE ADINI LİTERATÜRE YAZDIRMIŞTI

Akıl, guatr cerrahisinde, daha önce keşfedilmemiş bir noktayı bularak, dünya tıp literatürüne girmeyi başarmıştı. Troid (guatr) cerrahisinde rekurren larengeal sinir anatomisinde önemli bir landmark, Doç Dr. Ferit Akıl tarafından ilk kez tanımlanmış ve bulunan nokta, kendi soy isminin verildiği 'Akil Point' adıyla tıp literatürüne geçmişti.DHA-Sağlık Türkiye-Diyarbakır Mehmet Mucahit CEYLAN

2021-10-01 12:25:57



Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Diyarbakır haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Diyarbakır Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.