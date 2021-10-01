Acılı aileler 760 gündür HDP ve PKK’dan evlatlarını istiyorlar Anne Necibe Çiftçi: "PKK bir oğlumu dağa kaçırdı, diğer oğlumun elini kolunu bağlayarak şehit etti"

Çocuklarının terör örgütü PKK mensupları tarafından dağa kaçırıldığı iddiasıyla HDP Diyarbakır İl Başkanlığı önünde evlat nöbeti tutan ailelerin direnişi 760. gününde devam ediyor. Terör örgütü PKK tarafından bir oğlu şehit edilen ve diğer oğlu zorla dağa kaçılan Necibe Çiftçi, oğlunu HDP ve PKK’dan istediğini ve almadan gitmeyeceğini söyledi.

Çocuklarının terör örgütü PKK mensupları tarafından kaçırıldığı iddiasıyla 3 Eylül 2019'da farklı kentlerden Diyarbakır'a gelen ailelerin HDP il binası önünde başlattığı oturma eylemi 760. gününde de sürüyor. Hakkari'nin Şemdinli ilçesinden gelip evlat nöbetine devam eden Necibe Çiftçi, oğlu Rojhat Çiftçi'nin 5 yıl önce terör örgütü PKK tarafından dağa kaçırıldığını ve büyük oğlu 4 çocuk babası Sami Çiftçi'nin de terör örgütüne destek vermediği gerekçesiyle kaçırılarak şehit edildiğini söyledi.



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Oğlunun PKK tarafından vahşice katledildiğini anlatan anne Çiftçi, “Benim oğlum diğer kardeşinin peşinden gitti, dolaştı. O da geldi bir şey bulamadı, eve geldi. 2017'de onlar çocuğumun peşinden geldi. PKK, gece yarısı gelip elektrikleri kesti. Bizim eve girip kapı, camlarımızı kırdı, oğlum Sami Çiftçi'yi alıp bir ahıra götürdüler. Elini kolunu bağlayarak infaz ettiler. Dört çocuk babası, şimdi dört yetim benim boynuma bırakılmış. Dağa kaçırılan oğlumu HDP ve PKK’dan istiyorum. Benin oğlumu bunlar kaçırdı, bunlardan istiyorum. Oğlumu almadan gitmeyeceğim. Oğlumu bana geri versinler” diye konuştu.

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