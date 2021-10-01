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Diyarbakır Merkezli, İstanbul, Konya, Bursa ve Hakkari'de PKK/KCK terör örgütü içerisinde faaliyet gösteren örgüt mensuplarına bağlı olarak faaliyette bulundukları değerlendirilen şüphelilere yönelik yapılan operasyonda gözaltına alınanların sayısı 12'e yükseldi. Gözaltına alınan şüpheliler arasında 2014 yılında HDP Diyarbakır Bismil İlçe Teşkilatı üyesi Ali Osman Nasırolu'da bulunuyor. 8'i Diyarbakır'da 2 si İstanbul, diğerleri Hakkari, Bursa ve Konya illerinde yakalanarak gözaltına alınan şüpheliler Diyarbakır Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadelle Şube Müdürlüğü'ne getirilerek sorgulanacak.DHA-Flaş Haber Türkiye-Diyarbakır

2021-10-01 13:39:45



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