Evlat nöbetindeki babadan oğluna: Gel, teslim ol (2)



AİLE SAYISI 235'E YÜKSELDİ

Diyarbakır'da, HDP binası önünde 760 gündür devam eden evlat nöbetindeki aile sayısı, Mardin'in Nusaybin ilçesinden 14 yaşındayken kaçırılan kızı Merve Atay için gelen Emine Atay ile 235'e çıktı. Kızının PKK tarafından kaçırılarak, dağa götürüldüğünü belirten Atay, "9'uncu sınıfta öğrenciydi. Kaçırıldıktan 1 hafta sonra beni aradı, 'Anne beni kurtar' dedi. O konuşmadan sonra yıllarca sesini duymadım. 6 yıl sonra 1 defa daha beni arayarak yaralı olduğunu söyledi. Bir daha da haber alamadım. Merve, kızım; dön gel, senin kahrından ölüyorum, felç geçiriyorum. Hiç mi yüreğin bana yanmıyor? Kimsemiz yok, baban da öldü, kardeşlerinle yalnız kaldık, onlar da küçük. Senden başka kimim var? Bir Allah'ımız var, bir de devletimiz var. Sen de teslim ol, gel, hayatını kurtar. Bak arkadaşların hepsi geldi, sen neden gelmiyorsun?" dedi. DHA-Güvenlik Türkiye-Diyarbakır Mehmet Mucahit CEYLAN, Nurettin FİDANCAN

2021-10-01 15:09:58



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