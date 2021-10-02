Forum Diyarbakır AVM’de Ahmet Arif etkinliği

Ünlü şair Ahmet Arif, Forum Diyarbakır Alışveriş Merkezi’nde düzenlenen bir etkinlikle anıldı.

Birçok etkinlik ve organizasyonlara imza atan Forum Diyarbakır Alışveriş Merkezi, bu kez ünlü şair Ahmet Arif’i anarak sevenlerini buluşturdu. Kentte bulunan birçok şair ile yazarın katıldığı etkinlikte Ahmet Arif’in hayatıyla ilgili anlatımlar yapıldı. Vatandaşların da ilgi gösterdiği söyleşinin ardından Forum Diyarbakır AVM’nin sinema bölümünde katılımcılar ve sevenleri Ahmet Arif’in hayatının konu edindiği belgesel filminin izlenmesiyle etkinlik son buldu.

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