Yaşlılar Gününde ulu çınarlar yalnız bırakılmadı

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Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi, 1 Ekim Yaşlılar Günü münasebetiyle bakımını üstlendiği kimsesiz ve yardıma muhtaç yaşlılara yönelik Eğil gezisi düzenlendi.

Büyükşehir Belediyesi, tek başına yaşayan, ihtiyaçlarını karşılamakta zorlanan yaşlılara yönelik hizmetlerini sürdürüyor. Sosyal Hizmetler Daire Başkanlığı, 65 yaş ve üstü 30 yaşlıyı sabah evlerinden alarak Sümerpark Ortak Yaşam Alanı’nda bulunan Yaşlı Bakım Evi’nde kahvaltı verdi.

Görevliler, kahvaltının ardından yaşlıları servislerle Eğil’e götürdü. Tekne turu ile başlayan gezi programında ulu çınarlara teknede konser verildi. Yaşlılar, daha sonra görevliler eşliğinde Eğil’de bulunan Peygamber Kabirleri’ni ziyaret ederek dua etti.

Yaşlı Bakım Evi personeli, gezinin ardından yaşlılara çeşitli hediyeler vererek, servislerle evlerine bıraktı.

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