AK Parti'nin gönül köprüsü Çınar'da Başkan Aydın; "Halkımız bizim için hep öndedir’’

AK Parti Diyarbakır İl Başkanlığının ilçelere yönelik gönül seferberliği devam ediyor.

AK Parti Diyarbakır İl Başkanı Muhammet Şerif Aydın tarafından başlatılan, 16 ilçe ile birlikte 17. ilçede buluşma şeklindeki ilçe ilçe 2023’e programına Çınar ilçesi ile devam edildi. Partililer, ilçe merkezi ve kırsal yerleşim yerlerinde halk ile buluşarak sorunları dinledi, taleplerin zaman kaybedilmeden yerine getirilmesi için ilgili kurumlarla iletişime geçerek çalışma başlattı.

Devletin millet için var olduğunu vurgulayan Başkan Aydın, ‘’Halkımız bizim için her şeyin önündedir. Yani devlet millet içindir, millet de devlet içindir. Dün olduğu gibi bugün de vatandaşımıza kulak veren, onları gerçekten can kulağıyla dinleyen ve sonuç odaklı çalışan bir partiyiz. Empati kurarak vatandaşlarımızın talep ve önerilerini dinliyor ve çözüm üretmeye çabalıyoruz. Bundan en ufak bir şüpheniz olmasın’’ dedi.

AK Parti Diyarbakır İl Başkanı Muhammet Şerif Aydın'ın organizasyonuyla; 24. ve 26. dönem Diyarbakır Milletvekili Mehmet Galip Ensarioğlu, Diyarbakır Milletvekili Oya Eronat, MKYK üyeleri Alaattin Parlak, Dicle Belediye Başkanı Felat Aygören, Hani Belediye Başkanı İbrahim Lale ve Çermik Belediye Başkanı Şeyhmus Karamehmetoğlu ile Diyarbakır'da AK Parti'ye ait tüm il kademeleri, 16 ilçenin ilçe başkanları, kadın kolları başkanları, gençlik kolları başkanları ve partililerin bulunduğu büyük bir kalabalık grup Diyarbakır’ın Çınar ilçesine çıkarma yaparak merkez ve kırsalda vatandaşlarla bir araya geldi. Teşkilat yöneticileri, milletvekilleri ve belediye başkanları ilçede 21 ayrı gruba ayrılarak Çınar’ın merkez ve köylerini içeren 21 ayrı yerine dağılarak sorun ve talepleri birebir dinledi. Çınar ilçesini ziyaret eden İl Başkanı Muhammet Şerif Aydın, AK Parti'nin gönül hareketi olduğunu söyledi. Aydın, "Bugün Çınar ilçemizdeyiz, teşkilatlarımızla saha çalışmalarımıza hız verdik ve sıradaki ilçemiz olan Çınar’a çıkarma yaptık. AK Parti Diyarbakır teşkilatları olarak 2023'e çok güçlü şekilde hazırlanıyoruz. Siyaset gönül işidir, siyaset; insana dokunarak onun iç halini kendinde görerek ona göre bir çözüm yolu bulma işidir. Partimiz insanlarımızın ve coğrafyamızın temel ihtiyaçlarının karşılandığı, hizmetin, doğrudan milletimizle buluşabilmesinin en önemli köprüsüdür. Bu doğrultu da Hizmet siyaseti bizim işimiz ve milletimizin takdiri ve teveccühü bizleri hem daha çok şevkle çalışmaya yönlendiriyor, hem de geleceğe dönük umutlarımızı arttırıyor. AK Parti, gelecek demektir, AK Parti hizmet demektir, AK Parti biz varız demektir" diye konuştu.

Bu buluşmalarda bütün vatandaşlara ulaşma gayreti içerisinde olduklarını dile getiren Aydın, "Tek bir hemşehrimiz kalmasın ki elini sıkmamış olalım, tek bir kardeşimiz kalmasın ki derdini dinlememiş olalım, tek bir hane kalmasın ki kapısından girmemiş olalım, çok çalışmamız gereken, dönemdeyiz. Bu zorlu yolculukta vatandaşlarımızın bizlere olan inancı en büyük güç kaynağımızı oluşturuyor. AK Parti kadroları, AK gençler, AK kadınlar işte buradalar ve hazırlar. Her daim sahada olmaya, esnaflarımızla, vatandaşlarımızla bir araya gelmeye devam edeceğiz" şeklinde konuştu.

Vatandaşların buluşmalarda belirttiği bütün sorun ve sıkıntılar ile beklentileri ilgili yerlere bildirilmek ve çözüm yolları aranmak üzere notlar alındı.

