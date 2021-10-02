İçişleri: Bingöl'de terör saldırısında 2 elektrik işçisi şehit oldu (2)

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KİMLİKLERİ BELLİ OLDU

Bingöl´ün Genç ilçesi Yolçatı köyüne, elektrik arızasını gidermek için giden Fırat Aksa Elektrik Hizmetleri A.Ş.´ye ait aracın geçişi sırasında, terör örgütü PKK mensuplarınca yola tuzaklanan uzaktan kumandalı el yapımı patlayıcının patlatılması sonucu şehit olan işçilerin, Emrullah Anşin ve Ömer Faruk Kaya olduğu öğrenildi. Aziz ÖNAL/ BİNGÖL, (DHA)DHA-Genel Türkiye-Diyarbakır Aziz ÖNAL

2021-10-02 16:56:35



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