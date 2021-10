Diyarbakır, Bingöl ve Muş üçgeninde 'Eren' operasyonu başlatıldı

Şeyhmus ÇAKAN/Serdar SUNAR/LİCE (Diyarbakır), (DHA)DİYARBAKIR, Bingöl ve Muş üçgeninde bulunan terörist gurupların etkisiz hale getirilmesi için Şenyayla ve Sağgöze'de 'Eren' operasyonu başlatıldı. Bölgede 13 Tabur 2 bin 520 personel, teröristlerin izini sürüyor.

Diyarbakır, Bingöl ve Muş arasında kalan dağlık bölgede 2520 personelin katıldığı için Şenyayla, Sağgöze Eren operasyonu başlatıldı. En son bu yıl ocak aylarında, 2017 yılında kalleşçe bir pusuda şehit edilen 17 yaşındaki Eren Bülbül'ün adını verdikleri İlkbaharYaz operasyonları başlattıklarını belirten İçişleri Bakan Yardımcısı Mehmet Ersoy, bugüne kadar devam eden ve çok başarılı sonuçlar elde ettikleri bu operasyonlarla terör örgütünü gerçekten sınırların içindeki bütün etkinliğini kaybetmiş, hiçbir şekilde güvenlik güçlerinin karşısına çıkamaz, onlara karşı bir varlık gösteremez hale geldiğini belirtti. Ersoy, şunları söyledi:

"Ancak bugün Bingöl'de yaptıkları gibi masum, ekmeğinin peşinde koşan gariban insanlara kurdukları tuzaklarla varlıklarını sürdürebileceklerini zanneder bir hale gelmiştir. İnşallah bugün buradan startını verdiğimiz yine rahmetli Eren evladımızın adını verdiğimiz Sonbahar-Kış operasyonlarımızla bu varlıklarını da sona erdireceğimize yürekten inanıyoruz. Bugüne kadar terör örgütünün bu noktaya gelmesinde gerçekten çok büyük emekler verildi. Çok büyük kahramanlıklar gösterildi, çok büyük fedakarlıklar yapıldı. Bu operasyonlarımızla da bundan sonra yine aynı kararlılıkla devam edeceğiz."

Artık bu güzel coğrafyanın meralarında, yaylalarında sadece hayvancılık yapılmasını, festivaller ve şenlikler düzenlenmesini, köye dönüşlerin hızlanmasını, köylerin tarımın ve üretim merkezi olmasını, sağlanan bu huzur ve güven ortamının devamıyla işadamları ve sanayicilerin devletine ve milletine duydukları güvenle yeni yeni yatırımlarla bölgeye gelmesini istediklerini kaydeden Ersoy, bu coğrafyanın binlerce yıllık medeniyete ev sahipliği yapmış kadim bir coğrafya olduğunu dile getirdi.

8 BİN OPERASYON PLANLANIYOR

Bu coğrafyaya milyonların hem kültür turizmi hem doğa turizmi için gelmesini istediklerini ifade eden Ersoy, konuşmasını şöyle sürdürdü:

"Tarımdan sanayiye kültürden turizme ve eğitime kadar her alanda bölge insanı hak ettiği hizmetleri alabilsen ve sağlanan huzur ve güven ortamı kalıcı olabilsin istiyoruz. Sağgöze ve Şenyayla'da operasyon yapacağız da başka yerde devam etmeyecek anlamı çıkmasın. Buradan sadece bu işin başlangıcını verdik. Bölgemizde, hangi bölgede hangi noktada operasyona ihtiyacımız varsa bunların hepsi planlandı. Planlandığı şekilde coğrafyanın hiçbir alanında tek bir metrekare boşluk kalmayacak şekilde arkadaşlarımız kararlı bir şekilde Iğdır'dan, Diyarbakır'a, Şanlıurfa'dan Van'a, Hakkari'den Kars'a kadar bütün coğrafyada tek bir unsur kalmayana kadar bu kışı da sahada terörle mücadele geçirecekler. Bugün ilkini başlattık yarın Tunceli bölgesinde 15 gün sonra Şırnak'ta 20 gün sonra Hakkari'de eş zamanla birden çok ilde birden başlar. Önümüzdeki bahara çıkana kadar operasyonlarımız kararlı bir şekilde bütün coğrafyamızda devam edecek. Operasyonlarımızda ayrıca jandarmamız, jandarma özel harekatımız, emniyetimiz, polis özel harekatımız ve korucularımız iş birliği halinde son derece aktif ve uyumlu bir şekilde dayanışma ruhu içerisinde mücadelelerini sürdüreceklerdir. 8 bin 162 küçük, orta, büyük ölçekli operasyon yapmayı planlıyoruz."

'TERÖR ÖRGÜTÜNDE ÇÖKÜŞ BAŞLADI'

Jandarma Genel Komutanı Orgeneral Arif Çetin de Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın emir ve direktifleri, İçişleri Bakanı Soylu'nun emir ve talimatlarıyla bir seri operasyonlara başladıklarını bildirdi. Daha önce Kapan ve Yıldırım operasyonları ve geçtiğimiz yıl da 1 Ocak'tan bu yana Eren operasyonlara gece gündüz, yaz kış demeden devam ettiklerini bildiren Çetin, operasyonları icra ederken jandarma komandoları, jandarma özel harekatı, polis özel harekat, güvenlik korucularıyla her şeyden önce halkın desteği ve vatandaşların hayır dualarıyla başarılı şekilde devam ettiklerini kaydetti.

'ARA , BUL, YOK ET TAKTİĞİ'

Diyarbakır, Muş ve Bingöl'de ortak olarak koordineli şekilde operasyonu icra ettiklerini bildiren Çetin, Diyarbakır Taktik Harekat Merkezi'nin bulunduğu Şehit Teğmen Turan Üs Bölgesi'nden diğer bölgelerle iş birliğinin koordinesini dün geceden itibaren başlattıklarını aktardı.Çetin, şunları söyledi:

"Burada şu an itibarıyla kahraman komandomuz, özel harekatlarımız, polis özel harekat ve güvenlik korucularımızla birlikte 13 tabur, 124 tim yaklaşık 2 bin 520 personelle operasyon icra edilmektedir. Operasyonda daha önceki istihbari değerlendirmeler ve yaptığımız değerlendirme sonucunda buradaki teröristlerin varlığına son vermek için ara bul yok et taktiğiyle güvenlik güçlerimiz alana sızmışlardır. Operasyonda, vatandaşlarımızın kalıcı huzurunu sağlamak, teröristlerin kış hazırlıklarını engellemek, barınak ve sığınakları, oradaki teröristleri etkisiz hale getirmeyi amaçlıyoruz."

Çetin, 1 Ocak'ta Eren operasyonunun ilkbahar ve yaz operasyonu olarak devam ettiğini, yaklaşık 8 aydan beri devam eden operasyonda 127 teröristin etkisiz hale getirildiğini, bu teröristlerden 39'unun renk kategorisinde 4'ü kırmızı, 10'u turuncu olmak üzere teröristlerin sözde lider, yöneticisi olduğunu bildirdi.

Operasyonları daha çok teröristlerin elebaşları ve onların sözde yöneticilerine ağırlıklı olarak yaptıklarını ifade eden Çetin, konuşmasını şöyle sürdürdü:

"Etkisiz hale getirilen teröristlerin üçte biri sözde lider kadrosunda yer almaktadır. Ayrıca geçtiğimiz bu dönemde ikna ve istihbari sonucu 32 terörist teslim olmuştur, teslim olmaları sağlanmıştır. Ayrıca 1 Ocak'tan bu yana 39 katılım var, 1984 yılından bu yana katılım en düşük seviyesindedir. Dolayısıyla terör örgütünde moral çöküşü başlamıştır. Lojistik destek imkanı kalmamıştır ve bu moral çöküşü ve destek imkanları kalmadığı için eylem gücü neredeyse bitmiştir. Masum insanlara yönelik sivil insanlara yönelik çeşitli mayınlama tuzaklama eylemlerden başka yapacakları bir hal kalmamıştır. Biz bunlar üzerine aynı şekilde tüm gücümüzle teröristlerin üzerindeki baskıları devam ettirerek ülkemizden terörü gündemden kaldırıp kalıcı huzuru sağlayacağız. Allah'ın izni ve vatandaşların hayır dualarıyla bu operasyonların başarılı bir şekilde devam ettirerek bu ülkede 35-40 yılda beri devam eden terör ortadan kaldırılacaktır."DHA-Güvenlik Türkiye-Diyarbakır / Lice Şeyhmus ÇAKAN/Serdar SUNAR

2021-10-02 18:18:46



Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Diyarbakır haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Diyarbakır Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.