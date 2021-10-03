Çocuklar gece yarısı iş yerini yumurta yağmuruna tuttu

Diyarbakır'ın Yenişehir ilçesinde bir grup çocuk, çöpten buldukları yumurtaları bir iş yerine fırlattı. O anlar ise güvenlik kameralarına yansıdı.

Olay, önceki gece Yenişehir ilçesinde meydana geldi. Bir grup çocuk, çöpten buldukları yumurtaları yol üzerinde bulunan bir giyim mağazasının tabelasına fırlattı. Sabah mağazasını açan işletme sahibi Barış Gültekin, yumurta kabuklarını görünce neye uğradığını şaşırdı. Gültekin, kamera kayıtlarını izleyince çocukların gece olayı gerçekleştirdiğini gördü.

Barış Gültekin, çocukların dışarıda geç saatlere kadar kalmasının büyük bir sorun olduğunu ve istismara açık alanlarda dolaştıklarını kaydederek, yetkililerin çocuklarla ilgili çalışma başlatmasını istedi. Gültekin, ''Sabah iş yerimi açtıktan sonra sağda solda ve tabelamda yumurta kırıkları gördüm. Temizledim, daha sonra kamera kayıtlarını izlediğim zaman gece saat 01.00 civarı çocukların çöpten bulduğu yumurtaları iş yerime attıklarını gördüm. İzlerken şaşırdım. 78 yaşlarında küçük çocukların o saatte dışarda olmaları kötü, dileniyorlar ya da sokaktan bir şeyler topluyorlar. Bunların aileleri meslek haline getirmiş. Çocukları çalıştırıyorlar maalesef" diyerek buna bir çözüm bulunmasını istedi.

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