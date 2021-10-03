Diyarbekirspor Başkent’ten eli boş döndü

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Ligin güçlü ekiplerinden Ankaraspor'a penaltıdan yediği golle 10 yenilen Diyarbekirspor, 5. haftada 3. yenilgisini aldı.

2. Lig Kırmızı Grup'ta yer alan Diyarbekirspor'da işler yolunda gitmiyor. Sezona şampiyonluk parolasıyla başlayan YeşilKırmızılı takım istikrarsız sonuçlarla hedefin gerisinde kaldı. Zirve hesapları yapan Ankaraspor ile Ankara'da karşılaşan Diyarbekirspor, ikinci yarıda Sedat Cengizhan penaltıdan kaydettiği golle sahadan 10'lık yenilgiyle ayrılarak 4 puanda kaldı.

Diyarbekirspor, bu hafta iki önemli maça çıkacak. 6 Ekim Çarşamba günü Diyarbakır'da Hekimoğlu Trabzon ve 10 Ekim Pazar günü deplasmanda İnegölspor'la karşılaşacak.

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