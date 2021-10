Diyarbakır tekstil ile anılacak

Diyarbakır’ın Yenişehir İlçe Kaymakamı ve Belediye Başkanı Murat Beşikci, Diyarbakır Tekstil İhtisas Organize Sanayi Bölgesinde yatırım yapan firmaları ziyaret ederek çalışmaları hakkında bilgi aldı.

Tekstil İhtisas Organize Sanayi Bölgesinde Üretim Yapan SCM Tekstil Yönetim Kurulu Başkanı ve aynı zamanda Güneydoğu Tekstil Sanayici ve İş İnsanları Derneği (GÜNTİAD) Başkanı Mehmet Dalkıran ile bir araya gelen Yenişehir İlçe Kaymakamı ve Belediye Başkanı Murat Beşikci, Tekstil İhtisas Organize Sanayi Bölgesinin önemli bir üs haline geleceğini söyledi. Yatırım yapan tüm yatırımcılara her zaman destek olacaklarını belirten Başkan Beşikci, "Diyarbakır’ın geçmişine bakıldığında kentimiz tekstil ile anılmaktadır. Tekstil İhtisas Organize Sanayi Bölgemiz tam kapasite ile faaliyete geçtiğinde Diyarbakır ilimiz yeniden tekstil, giyim ve hazır giyim sanayisinde önemli bir üs haline gelecektir. Çünkü Diyarbakır ilimiz tekstil sektörünün ihtiyaç duyduğu genç nüfus açısından çok cazip bir ildir. Bizlerde Yenişehir Kaymakamlığı ve Belediyesi olarak bu konuda tüm yatırımcılarımızı destekliyor ve her zaman onlarla birlikte olacağımızı belirtmek istiyorum” dedi.



Diyarbakır’ı tekstilde marka kent yapmak istiyoruz

Ziyaretten dolayı duyduğu memnuniyeti dile getiren Güneydoğu Tekstil Sanayici ve İş İnsanları Derneği (GÜNTİAD) Başkanı Mehmet Dalkıran ise hedeflerinin Diyarbakır’da fason üretimi yapmaktan ziyade bir marka kent oluşturmak olduğunu belirterek “Bizlerde Tekstil İhtisas OSB’de fabrika kuran ve kuracak olan firmalarımızı ziyaret ederek, her firmanın kendi markasını oluşturmasını istiyoruz. Yerelden ulusala ve dünya piyasasına gireceğimize inanıyoruz” diye konuştu.

