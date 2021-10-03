Diyarbakır'da 3-4 Ekim Dünya Yürüyüş Günü etkinliği düzenlendi.

Türkiye’nin 20 ilindeki şubeleriyle yürüyüş etkinliği yapan Türk Kızılay Derneği, Diyarbakır'da da 3 Ekim Dünya Yürüyüş Günü nedeniyle bir etkinlik düzenledi.

Hz. Süleyman Caminde kurulan istasyonda etkinliğe katılan vatandaşlara sağlık taraması, kilo ve boy ölçümü yapılarak vücut kitle endeksi hesaplandı. Bulaşıcı olmayan hastalıklar (BOH) konusunda risk değerlendirmesi ile farkındalık oluşturmaya çalışılan etkinlikte daha fazla fiziksel aktiviteye teşvik etmek amacıyla katılımcılara adım sayar hediye edilip, değişik ikramlarda bulunuldu. 10 bin adım ile tamamlanan yürüyüş etkinliğinde konuşan Türk Kızılay Diyarbakır Şube Başkanı Mesut Işık; "Etkinliğimize katılım gösteren Yeşilay'a, AFAD ve gönüllülerine, Gençlik ve Spor İl Müdürlüğüne, Türkiye İzcilik Federasyonu'na, GENÇAĞ'a, Tügva'ya, Hayrat Vakfı'na, Yenişehir Belediyesine, il valimize, İl Sağlık Müdürlüğüne teşekkür ederiz" dedi.

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