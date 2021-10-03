Diyarbakır İnter Akademi gençlerin yoğun ilgisiyle karşılaşıyor

İtalya'nın dünyaca ünlü kulübü İnter'in isim hakkını alarak Diyarbakır'da kurulan İnter Akademi, iki aylık çalışma ile gençlerin büyük ilgisini kazandı. 8 kategoride faaliyet gösteren Diyarbakır İnter Akademi'nin çalışmalarına katılan sporcu sayısı 250'yi buldu.

Diyarbakır İnter Akademi, kısa zamanda büyük ivme kazanarak bölge futbolunun alt yapısına heyecan getirdi. Futbolu seven bir grup iş insanı ve esnafın bir araya gelmesiyle kurulan akademi, alanında uzman 5 antrenör ile hem hafta içi hem hafta sonu çalışmalar yapıyor. 2004 ve 2012 arasında olmak üzere 8 yaş kategorisinde faaliyet gösteren akademinin çalışmalarına katılan sporculara servis ve malzeme imkanı da tanınıyor.

Diyarbakır'da düzenlenen 'Uyanış Gençlik Turnuvası'na katılarak şu ana kadar başarılı sonuçlara imza atan Diyarbakır İnter Akademi'nin yöneticileri, hedeflerinin bölgedeki yetenekli gençleri iyi bir eğitimden geçirerek profesyonel kulüplere kazandırmak olduğunu söyledi.

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