MÜSİAD ve AFAD’dan örnek işbirliği

Müstakil Sanayici ve İş Adamları Derneği (MÜSİAD) Diyarbakır Şubesi ile AFAD Diyarbakır İl Müdürlüğü arasında yaklaşık 6 bin 300 üyeyi kapsayacak şekilde planlanan Temel Afet, Yangın Farkındalık ve KBRN Farkındalık eğitimlerinin verilmesi adına işbirliği imzalandı.

Konuyla ilgili açıklamalarda bulunan MÜSİAD Diyarbakır İl Başkanı Mehmet Bozkuş, “Görevi devraldığımız 2 Mart 2021'den itibaren şehrimizdeki resmi kurumlarla koordineli çalışmamızın meyvesini bir kez daha alıyoruz. AFAD ile imzaladığımız protokol neticesinde farkındalık oluşturan ve bir o kadarda hayati öneme sahip güzel bir proje için bismillah dedik. İmzalamış olduğumuz bu protokol doğrultusunda MÜSİAD Diyarbakır bünyesinde bulunan iş insanlarımız ve çalışanlarından oluşan yaklaşık 6 bin 300 kişiyi kapsayacak afet durumlarında acil yapılması gerekenler ile ilgili eğitim verilecektir. Bu kapsamda 3 başlıktan oluşan temel afet eğitimi, yangın farkındalık ve KBRN farkındalık eğitimlerini üyelerimizin iş yerlerinde ve fabrikalarına gidilerek verilecektir. Böylesi bir eğitimi AFAD olarak vermeleri bizleri mutlu etmişti. 2021 AFAD eğitim yılı kapsamına girmiştir. Tüm AFAD çalışanlarına ve eğitimi veren Diyarbakır AFAD İl Müdürü İlami Çakmak'a sonsuz teşekkür ederim” dedi.

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