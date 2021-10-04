Amedspor 155 hafta sonra zirvede

Eskişehirspor’u 21 yenerek ligin zirvesine yükselen Amed Sportif Faaliyetler, tam 155 hafta sonra liderlik sevinci yaşıyor. Son olarak 20162017 sezonunda lider olan Diyarbakır temsilcisi, yıllar sonra yakaladığı bu çıkışı ile camiasına umut verdi.
2. Lig Beyaz Grup’ta liderliğe yükselen Amedspor, tam 5 yıl süren bir hasrete de son verdi. Son olarak 20162017 sezonu 20. haftasında ligde lider olan Amedspor, bu sezondan sonra bir daha zirveyi görememişti. Eskişehirspor karşısında 10’lık yenilgiden kurtularak galibiyete ulaşan Amedspor, bu sezon oynadığı 5 maçta 4 galibiyet ve 1 yenilgi alarak hanesine yazdığı 12 puanla zirveye yerleşti.
Yeni transferler Mervan Çelik ve Okan Deniz, Amedspor formasıyla ilk gollerini kaydetti.
Hedef, zirveyi korumak
Bu arada Amedspor, bu hafta arka arkaya önemli maçlara çıkacak. 6 Ekim Çarşamba günü deplasmanda Taco Karacabey Belediyespor’la karşılaştıktan sonra 10 Ekim Pazar günü Diyarbakır’da komşu kentin temsilcisi Şanlıurfaspor’u ağırlayacak. Her iki maçın başlama saati de 19.00 olarak açıklandı. Amedspor, iki kritik maçtan 6 puan çıkararak zirvedeki yerini korumak istiyor.
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Habertürk Gazetecilik A.Ş.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.