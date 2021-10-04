Evlat nöbetindeki acılı baba evladını PKK’dan almakta kararlı Baba Necmettin Biçer: “Çocuklarımızı nasıl götürmüşseniz o şekilde de getireceksiniz”

Çocuklarının terör örgütü PKK mensupları tarafından dağa kaçırıldığı iddiasıyla ailelerin HDP Diyarbakır il başkanlığı önündeki evlat nöbeti 763. gününde devam ediyor. Adana'da kaldıkları dönemde dağa kaçırılan kızı için evlat nöbetine katılan baba Necmettin Biçer, kızı Gülcan'a ‘teslim ol' çağrısı yaparak, “Buradan bütün HDP’lilere de sesleniyorum, bu çocuklarımızı nasıl götürmüşseniz o şekilde de getireceksiniz. Siz getirinceye kadar bizim iki elimiz yakanızda olacak ve buradan ayrılmayacağız” dedi.

Çocuklarının terör örgütü PKK mensupları tarafından kaçırıldığı iddiasıyla 3 Eylül 2019'da farklı kentlerden Diyarbakır'a gelen ailelerin HDP il binası önünde başlattığı oturma eylemi 763. gününde de sürüyor. Adana'da kaldıkları dönemde götürülen kızı Gülcan için evlat nöbetini sürdüren baba Necmettin Biçer, Van'dan geldiğini, kızı Gülcan Biçer için eyleme devam ettiğini ve 'teslim ol’ çağrısı yaparak evladını beklediğini söyledi.

Çocuklarının dağlardaki mağaralarda ölüme terk edildiğini belirten baba Biçer, “3 yıldır biz bu HDP il binası önünde eylemimizi yapıyoruz ve sürdürmeye devam edeceğiz. Bu HDP’liler bizim Kürtlere yaptığı baskı ve zulmü Allah kabul etmiyor. Biz buradan kesinlikle ayrılmayacağız. Kürt çocuklarını alıp dağlardaki mağaralarda ölüme terk etmişler, kendi çocukları ise Amerika, İngiltere ve bazı yerlerdeki saraylarda ile üniversitelerde okuyup yaşantıları güzel ama bizim çocuklar da dağda yaşamaya mahkum etmişler. Biz buradan kesinlikle ayrılmayacağız. Buradan bütün HDP’lilere sesleniyorum, bu çocuklarımızı nasıl götürmüşseniz o şekilde de getireceksiniz. Siz getirinceye kadar bizim iki elimiz yakanızda olacak ve buradan ayrılmayacağız” dedi.

Kızı Gülcan’a teslim olması için çağrıda da bulunan baba Biçer, “Gülcan gel güvenlik güçlerine teslim ol. Kesinlikle korkma ve çekinme gel devletine teslim ol. Ben seni almadan da buradan ayrılmayacağım” diye konuştu.

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