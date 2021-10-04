İnönü Caddesi tarihi dokuya göre yenilenecek

Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi, İnönü Caddesinin Sur ilçesinin tarihi dokusuna uygun hale getirilmesi amacıyla sokak sağlıklaştırma çalışması yürütecek.

Büyükşehir Belediyesi, tarihi Sur ilçesinin giriş noktalarından olan İnönü Caddesi güzergahındaki yapıların, kentin gelişen turizm potansiyeline ayak uydurabilmesi amacıyla çalışma başlattı. Fen İşleri Daire Başkanlığı, kente yakışır, temiz, düzenli, uyumlu ve tarihi ilçedeki diğer caddelerdeki yapılarla mimari bir bütünlük sağlaması amacıyla İnönü Caddesini sokak sağlıklaştırma kapsamına aldı. Ekipler, İnönü Caddesi’nde Sur Kaymakamlığı binasından önünden başlayıp Nebi Cami kesişimine kadar olan bölümde sokak sağlıklaştırma çalışması yapacak. Gazi ve Hazreti Süleyman caddeleriyle bağlantısı olması nedeniyle önemli bir konuma sahip olan cadde üzerinde yer alan 77 dükkân ve 29 bina, proje kapsamında kent mimarisine uygun şekilde yenilenecek.



Cadde tarihi dokuya uygun olarak aydınlatılacak

29 binanın dış cephesinin boyanacağı caddede, dükkanların dış cephelerin bazalt kaplama yapılacak, otomatik kepenk sistemi kurulacak. Vitrin camlarında geleneksel çivi görünümünde mantar biçimli ahşap malzemelerinin kullanılacağı çalışmada ekipler, tescilli olmayan bütün yapılarda çelik konstrüksiyonlu, presli ahşap kaplamalı kapılar yerleştirecek. Yol ve kaldırımları yenilenecek caddede tarihi dokuya uygun aydınlatma sistemi yapılacak.



İhalesi yapıldı

Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi İhale Toplantı Salonu’nda gerçekleşen 'İnönü Caddesi’nin Rölöve ve Restorasyon Uygulama Projesi' ihalesine 28 firma katıldı. Yasal mevzuat gereği belirlenen sürede teklifler incelendikten sonra kazanan firmanın açıklanmasıyla İnönü Caddesi’nde 300 gün sürecek çalışmalar başlayacak.

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