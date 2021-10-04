Dicle Üniversitesi Bağ Köşkü ve Tuğla Atölyesi’nde '‘Gelenekselden Geleceğe Toprak Esaslı Malzemelerden Üretilen Yapılı Çevreler'’ çalıştayı düzenlendi. Alanında uzman akademisyenler, mimarlık, arkeoloji ve inşaat mühendisliği alanında eğitim gören, farklı üniversitelerden lisans ve lisansüstü, yaklaşık 40 öğrencinin katılım sağladığı çalıştayın ana konusunu ‘'toprak esaslı kerpiç ve tuğla malzemeler'’ oluşturdu. Yapılan çalıştayda toprak esaslı malzemelerin sürdürülebilirliğinin öneminin toplumun her kesimiyle paylaşılması hedeflendi.

Düzenlenen çalıştayda Prof. Dr. Neslihan Dalkılıç, Prof. Dr. Bilge Işık, Prof. Dr. Ayhan Bekleyen, Doç. Dr. Aytaç Coşkun, Mimar Özgül Öztürk ve araştırmacı Mustafa Balaban’ın konuşmacı olarak katıldığı çalıştayın birinci günü Dicle Üniversitesi Bağ Köşkü'nde gerçekleştirildi. Farklı üniversitelerden alanında uzman akademisyenler tarafından başta Diyarbakır ve Güneydoğu Anadolu Bölgesi olmak üzere, kerpiç ve tuğla malzemenin geçmişten günümüze kullanım süreçleri ile günümüze kadar ulaşan örnekleri incelenerek günümüzde üretimi ve çağdaş yapılarda yapı malzemesi olarak birçok alanda kullanılması ele alındı.

Çalıştayın ikinci gününde On Gözlü Köprü’nün yanında yer alan Tuğla Atölyesi’nde gerçekleştirildi. Tuğla yapım tekniği konusunda uzman kerpiç ve tuğla ustaları tarafından örnekler üzerinden katılımcılara kerpiç ve tuğla malzemelerinin üretimi ve yapıda kullanımı uygulamalı olarak öğretildi.

Bu kapsamda ustalar tarafından öğrencilere ve katılımcılara, toprağın hazırlanması, topraktan zararlı maddelerin ayrıştırılması, hazır hale getirilen toprağın ve tuğlanın şekillendirilmesi şekil verilmiş tuğlanın kurutulması, kurutulmuş tuğlanın pişirilmesi, tuğla üretimi bitimi ve ürünlerin hazırlanması işlemleri aşama aşama uygulamalı bir biçimde öğretildi.

Uzman akademisyenler, mimarlık, arkeoloji ve inşaat mühendisliği alanında eğitim gören, farklı üniversitelerden, çok sayıda lisansüstü öğrencisi ile kerpiç ve tuğla yapım tekniği konusunda uzman ustalarının da katıldığı çalıştay, Kültür Varlıklarını Koruma Uygulama ve Araştırma Merkezi Müdürü Prof. Dr. Neslihan Dalkılıç tarafından katılımcılara takdim edilen katılım belgeleriyle Tuğla Atölyesi’nde sona erdi.

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