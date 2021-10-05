`Kartal Timi´ uyuşturucu satıcılarına geçit vermiyor



Burak EMEK/DİYARBAKIR, (DHA)DİYARBAKIR Bağlar İlçe Emniyet Müdürlüğü bünyesinde oluşturulan ve aralarında terör, narkotik, asayiş ve özel harekat polislerinin de olduğu 4 farklı branştan uzman 60 kişilik 'Kartal Timi' okul önlerinde uyuşturucu satıcılarına göz açtırmıyor.

Bağlar İlçe Emniyet Müdürlüğü'nce 'Narko Alan Diyarbakır' projesine destek amacıyla 21 Eylül'de kurulan 4 farklı branştan 60 kişilik uzman 'Kartal Timi' polisleri görevlerini sürdürüyor. Aralarında terör, narkotik, asayiş ve özel harekatın da olduğu tim, okul önlerinde şüpheli görülen kişilere Genel Bilgi Taraması (GBT) ve üst araması yaptı. Bu kapsamda ekipler, aynı zamanda okul çevrelerindeki internet kafeler, kıraathane ve park ve bahçe alanlarında da kontroller yaptı.

Kentin en kalabalık ilçesinden olan 400 bin nüfuslu Bağlar ilçesinde okulların çevresinde düzenli olarak görev alıyor. Kaynartepe Mahallesi ile ilçedeki birçok okul çevresine konuşlanan 'Kartal Timi'ne yaya personel ve zırhlı araçlar da eşlik ediyor. Ekipler aynı zamanda Koşuyolu semtinde bulunan Bağlar İlçe Emniyet Müdürlüğü'nden her gün düzenli olarak okul dağılış saatleri öncesinde de toplantılar yapıyor. Görev dağılımının ardından riskli bölgelere konuşlanan timler, zehir tacirlerine göz açtırmıyor.

Mahalleye giren 4 farklı branştaki polisler, şüphelileri ararken çocuklarla da yakından ilgilendi. 'Kartal Timi' ekibinde görev alanları gören çocuklar yanlarına gelerek tanıştı. Polislerin yakın ilgi gösterdiği çocuklardan 9 yaşındaki Furhan Alihan ile 13 yaşındaki Arda Akay, polis olmak istediklerini söyledi. Arda Akay, polisleri çok sevdiğini belirtti.

Kaynartepe Mahalle Muhtarı İlhami Altun, uygulamanın çok güzel ilerlediğini belirterek, "Herkes memnun. Herhangi bir sıkıntı yok. Emniyete teşekkür ediyoruz. Kaynartepe Mahallesi olarak bu duruma çok seviniyoruz" dedi.DHA-Genel Türkiye-Diyarbakır Burak EMEK

2021-10-05 11:02:13



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