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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Yenişehir’de ‘acil durum’ eğitimi

İHA

İçişleri Bakanlığının 2021 Afet Eğitim Yılı çalışmaları kapsamında, Yenişehir İlçe Kaymakamlığı, Yenişehir Belediyesi ve AFAD arasında Afet Farkındalık Protokolü imzalanarak, olabilecek acil durumlara karşı çalışanlara yönelik eğitim programı düzenlendi.

Yenişehir’de ‘acil durum’ eğitimi

İçişleri Bakanlığının 2021 Afet Eğitim Yılı çalışmaları kapsamında, Yenişehir İlçe Kaymakamlığı, Yenişehir Belediyesi ve AFAD arasında Afet Farkındalık Protokolü imzalanarak, olabilecek acil durumlara karşı çalışanlara yönelik eğitim programı düzenlendi.
Belediye personellerinin deprem, yangın, sel, sabotaj, arama kurtarma, tahliye ve yangın söndürme gibi olası acil durumlara karşı hazır hale getirmek için düzenlenen eğitim programı Yenişehir ilçe Belediyesi Konferans Salonu'nda gerçekleşti. Düzenlenen eğitim programına katılan Yenişehir İlçe Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Murat Beşikci, deprem, heyelan, yangın ve sel gibi afetlerde can kayıplarının yaşandığını belirterek, bu can kayıplarının en aza indirilmesinin bilinçlenmeyle olacağını söyledi.

“Farkındalık protokolü imzalandı”
AFAD ile farkındalık protokolü imzaladıklarını belirten Kaymakam Beşikci, “İçişleri Başkanlığımızın başlatmış olduğu eğitim seferberliği kapsamında bizlerde personellerimize çeşitli konularda eğitimler vermekteyiz. Bu kapsamda bizlerde 2021 yılının Afet Eğitim Yılı ilan edilmesi münasebetiyle de AFAD ile Afet Farkındalık Protokolü imzalandık. Bu iş birliği protokolü kapsamında personelimize Afet Farkındalık Eğitimi verilmektedir. Doğal afetleri belki tamamen önleyemeyiz fakat bilinçlenerek bir nebze de olsa afetler dolayısıyla meydana gelen can kayıplarının önüne geçebiliriz. Çünkü Diyarbakır'ımızın kuzeyi 1. derece deprem riski, güneyi ve merkezi ilçeleri ise 2. derece deprem riski altındadır” dedi.

“Tedbirsizlik can kaybı yaşatmakta”
AFAD Arama Kurtarma Teknisyeni Abdülbaki Arcanlı ise tedbirsizliğin, eğitimsizlik ve çürük yapılar nedeniyle can kayıpları yaşattığını söyledi. Arcanlı, "Henüz depremi önceden haber verecek bir sistem geliştirilemedi. Bu nedenle tedbirli yaşamayı ve bilinçli olmayı öğrenmeliyiz. Depremden önce evlerimizde tehlike avına çıkmalıyız ve eşyalarımızı duvara sabitlemeliyiz. Deprem anında balkona, merdivene ve asansöre yönelmemeliyiz. Mutlaka adrese dayalı olan toplanma alanlarınızı önceden gidip, görmelisiniz. Bütün acil durumlar için ise 112 numarası aranmalıdır'' diye konuştu.
Yapılan konuşmaların ardından belediye personeline deprem, yangın, sel, sabotaj gibi olası acil durumlara karşı alınması ve yapılması gerekenler konularında bir çok başlıkta eğitim verildi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Diyarbakır haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Diyarbakır Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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