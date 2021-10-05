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Öldürülen Hasan Gökguz'un babası: 6-8 Ekim'in gelmesini istemiyorum

DHA

Öldürülen Hasan Gökguz'un babası: 6-8 Ekim'in gelmesini istemiyorum


Burak EMEKSerdar SUNAR/ DİYARBAKIR,(DHA)DİYARBAKIR'da HDP'nin çağrısıyla 6-8 Ekim 2014'te yaşanan ve 'Kobani olayları' olarak da adlandırılan süreçte kurban eti dağıtırken darp edilip, binadan atılan, silah ve bıçakla katledilen Yasin Börü ve arkadaşlarının ölümünün üzerinden 7 yıl geçti. 2014'ten beri günlerin geçmediğini belirten Hasan Gökguz'un babası "Mehmet Gökguz "Kurban Bayramı ile bir de 6-8 Ekim'in gelmesini istemiyorum. O gün geldiği zaman, yeniden yaralarımız tazeleniyor" dedi.
Terör örgütü DEAŞ'ın Suriye'deki iç savaş sırasında Kobani'ye saldırması üzerine Ekim 2014'te HDP Genel Merkezi'nin sosyal medya hesabından, HDP Merkez Yürütme Kurulu'nun (MYK) 'acil çağrı' başlığı altında "Kobani'de durum son derece kritiktir. IŞİD saldırılarını ve AKP iktidarının Kobani'ye ambargo tutumunu protesto etmek üzere halklarımızı sokağa çıkmaya ve sokağa çıkmış olanlara destek vermeye çağırıyoruz" mesajı paylaşıldı. Terör örgütü PKK yöneticileri de benzer açıklamalarda bulunarak, eylem çağrısı yaptı. 67 ve 8 Ekim tarihlerinde Diyarbakır başta olmak üzere birçok kentte sokak eylemleri yapıldı. Olaylarda 2 polis şehit oldu, 35 kişi yaşamını yitirdi. Bağlar ilçesinde de ihtiyaç sahiplerine kurban eti dağıtan Yasin Börü (16), Ahmet Dakak (19), Riyat Güneş (26), Hasan Gökguz (25) ve Yusuf Er, PKK yandaşlarınca girdikleri binada darp edildi. Yusuf Er, yaralı halde kaçarken, Börü, Dakak, Güneş ve Gökguz 3'üncü kattan atıldı. Atıldıktan sonra silahla vurulup bıçaklanan 4 kişi yaşamını yitirdi. Diyarbakır'da toplam 12 kişinin hayatını kaybettiği olaylarda Börü ile arkadaşlarının öldürülmesi ile ilgili bazı görgü tanıkları, cesetlere işkence yapıldığını söyledi. Ayrıca yaşananlar, cep telefonu kamerasına da yansıdı.
'BU ACIYI BİZ ÖLENE KADAR UNUTMAYIZ'
Bağlar ilçesindeki Yeniköy Mezarlığı'na gelen Hasan'ın babası Mehmet Gökguz, 2014 ile 2021 arasında hiçbir fark olmadığını belirterek şunları söyledi:
"Sanki daha dün bu olaylar olmuştur. Gerçekten de her gün, saat, dakika, saniye bizim yaralarımız aynı taze oluyor. Kurban Bayramı ile bir de 6-8 Ekim'in gelmesini istemiyorum. O gün geldiği zaman, yeniden yaralarımız tazeleniyor. Çok zordur, Allah kimsenin başına evlat acısı vermesin inşallah. Evlat acısını gördük. Kimse görmesin. Gerçekten zordur. Şimdi torunlara bakıyorum. Gelip mezarlığa bakıyoruz. Bu acıyı ölene kadar unutmayız. Bu acımız hep aynıydı. Dün neyse bugün de aynı. Fark etmez. Yalnız bunda kimin parmağı varsa cezasını görsün. Gelip bize sorsunlar, ciğerlerimiz nasıl yanıyor. Azmettiriciler, sıkanlardan daha beterdir. Fitne eden katilden daha beterdir. Allah, hakkımızı bunu yapanlara bırakmasın. Hem bu dünyada hem de öbür dünyada inşallah hakkımızı alacağız. Söke söke hakkımız olanı, Allah'ın yanında alacağız. Onun yanında bir şey kaybolmaz."
15 SANIĞA AĞIRLAŞTIRILMIŞ MÜEBBET
Diyarbakır'da Yasin Börü ve arkadaşlarının öldürülmesiyle ilgili Yargıtay'ın bozma kararı üzerine yeniden görülen davada 15 sanığa ağırlaştırılmış müebbet, 3 suça sürüklenen çocuğa 23'er yıl hapis cezası verildi, 3'ü firari 6 sanığın dosyası ayrılırken, 1 sanık beraat ettDHA-Genel Türkiye-Diyarbakır Burak EMEK, Serdar SUNAR
2021-10-05 11:53:02

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Diyarbakır haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Diyarbakır Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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