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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Sporcular sağlıklı yaşam için tarihi mekanda yürüdü

İHA

Sporcular sağlıklı yaşam için tarihi mekanda yürüdü

Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi, 'Dünya Yürüyüş Günü' dolayısıyla sağlıklı yaşama dikkat çekmek için Eğil’de yürüyüş etkinliği düzenledi.
Gençlik ve Spor Hizmetleri Daire Başkanlığınca, Dünya Sağlık Örgütünün fiziksel hareketliliğin sağlık açısından önemini vurgulamak amacıyla ilan ettiği 34 Ekim Dünya Yürüyüş Günü kapsamında sporcular, Eğil’de Asur Kalesi ile peygamber kabirlerini birbirine bağlayan yolda yürüdü. Yeni tip korona virüs tedbirlerinden maske, mesafe ve hijyen kurallarına özen gösterildiği etkinlikte, 1,8 kilometre uzunluğundaki güzergahta 60 sporcu yürüyüş gerçekleştirdi. Büyükşehir Belediyesinin, Diyarbakır'daki vatandaşlara yönelik fiziksel hareketlilik alanlarını artırmaya ve spor etkinlikleri düzenlemeye devam edeceği bildirildi.

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