Diyarbakır’da çocuklar doyasıya eğlendi

Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi, Dünya Çocuk Gününde minikleri güldürdü.

Büyükşehir Belediyesi, kreş eğitimleri ile okula hazırladığı 46 yaş arası miniklerin doyasıya eğlenmesi için etkinlik düzenledi. Sosyal Hizmetler Daire Başkanlığının Sümerpark Ortak Yaşam Alanı Amfi Tiyatro’da düzenlediği etkinlik İstiklal Marşı ve saygı duruşu ile başladı. Çocuk Şube Müdürlüğü’nün minikler için hazırladığı sirk ve animasyon gösterileri sergilendiği etkinlikte miniklerin eğitmenleri eşliğinde hazırladıkları tiyatro oyununu ise katılımcılardan büyük ilgi gördü. Sosyal Hizmetler Daire Başkanı Mehmet Hayrullah Akyıldız, böyle anlamlı bir günü çocuklarla kutlamaktan çok mutlu olduklarını söyledi. Akyıldız, “Her yıl olduğu gibi bugün de Dünya Çocuklar Gününü çocuklarımızla birlikte kutluyoruz. Büyükşehir Belediyesi olarak çocuklarımızı bu önemli ve anlamlı günde yalnız bırakmayarak eğlencelerine ortak olduk” dedi.

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