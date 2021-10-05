Diyarbakır’da şehir içinde kalan küçük sanayi siteleri taşınıyor.

Modern bir kent olma yolunda hızla gelişme kaydeden Diyarbakır’da, Büyükşehir Belediyesi, Diyarbakır Ticaret ve Sanayi Odası ile Diyarbakır Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliğinin işbirliği ile 2018 yılında başlatmış olduğu çalışmalarla kente Bağlar ilçesi Oğlaklı Mahallesi sınırları içerisinde toplam 2 bin 560 dekarlık bir alan tahsisi yapıldı. Bu alan üzerinde yapılacak yeni Karacadağ Küçük Sanayi Sitesi ile kent merkezinde kalan 1’inci, 2’nci, ve 3’üncü KSS’lerde bulunan işletmelerin modern ve daha iyi şartlarda hizmetlerini yürütmelerini sağlamak amacıyla DTSO ve DESOB tarafından bir çalışma komisyonu kurularak mevcut KSS’ler ile sürekli işbirliği içerisinde hareket edilerek görüş ve önerileri titizlikle değerlendirildi.

DTSO ve DESOB tarafından yapılan ortak açıklamalarında, "Karacadağ Küçük Sanayi Sitesi çalışmalarına sadece Diyarbakır Ticaret ve Sanayi Odası ile Diyarbakır Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliğine kayıtlı 1’inci, 2’inci ve 3’üncü Küçük Sanayi Sitesinde faaliyette bulunan üyeler faydalanabilecek. Karacadağ KSS’de Diyarbakır Ticaret ve Sanayi Odasına kayıtlı üyeler kimlik fotokopisi, faaliyet belgesi ve vergi levhası ile DTSO’ya, Diyarbakır Esnaf ve Sanatkalar Odaları Birliğine kayıtlı üyeler ise kimlik fotokopisi, esnaf sicil tasdiknamesi ve vergi levhası ile DESOB’a ön başvuru formunu doldurarak ön başvurularını tamamlayacaklar. Bu kapsamda Karacadağ Küçük Sanayi Sitesi çalışmalarında Diyarbakır Ticaret ve Sanayi Odası ile Diyarbakır Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği dışında herhangi bir ilgisi ve kurumsal işbirliği bulunmayan çıkar gruplarına riayet edilmemesi, bu gibi durumlarla karşılaşılması halinde daha doğru bilgi edinmek için Diyarbakır Ticaret ve Sanayi Odası veya Diyarbakır Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği ile irtibata geçilmesi konusunda kamuoyunu duyarlı olmaya davet ediyoruz” denildi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Diyarbakır haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Diyarbakır Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.