Silvan'da uyuşturucu operasyonu: 2 gözaltı

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İhsan YILMAZ/SİLVAN, (Diyarbakır), (DHA)- DİYARBAKIR'ın Silvan ilçesinde polisin düzenlediği operasyonda 69 kilo 750 gram kubar esrar ile 1 kilo 700 gram toz esrar ele geçirildi, gözaltına alınan 2 kişi tutuklandı.

Silvan İlçe Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Amirliği ekipleri, ihbar üzerine kırsal Kumluk Mahallesi Topçay Kümeevler bölgesinde operasyon düzenledi. Operasyonda araziye gizlenmiş vaziyette 69 kilo 750 gram kubar esrar, 1 kilo 700 gram toz esrar, 1 ruhsatsız tapanca, 2 şarjör 25 mermi ele geçirildi. Uyuşturucuyla ilgili E.G. ile K.G. gözaltına alındı.

Şüpheliler, jandarmadaki sorgulamalarının ardından sevk edildikleri adliyede çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.DHA-Güvenlik Türkiye-Diyarbakır / Silvan İhsan Yılmaz

2021-10-05 15:36:06



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