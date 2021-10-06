Özel Bower Hastanesinde Serebral Palsi için etkin bir fizik tedavi programı uygulanıyor

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Özel Bower Hastanesinde Serebral Palsi için etkin bir fizik tedavi programı uygulanıyor

İHA

Özel Bower Hastanesinde Serebral Palsi için etkin bir fizik tedavi programı uygulanıyor

Diyarbakır Özel Bower Hastanesinde görev yapan Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Uzmanı Uzmanı Dr. Yahya Kemal Burkan, 6 Ekim Serebral Palsi Farkındalık Günü nedeniyle serebral palsi ile yaşamak zorunda kalan birey ve çocukların yaşadığı zorluklar ve tedavi seçenekleri ile ilgili bilgiler verdi.
Serebral Palsinin, çocuklarda doğuştan ya da yaşamın ilk yıllarında meydana gelen, beyin hasarına bağlı, ilerleyici olmayan ama kalıcı hareket ve duruş bozukluğu olduğunu ifade eden Burkan, “‘Serebral, beyne ait anlamındadır. ‘Palsi’ ise kasların felç olması demektir. Dolayısıyla serebral palsi, beyin hasarından dolayı kas kontrol sisteminin bozulmasını ifade eder. Beyindeki hasarın bölgesi ve şiddetine göre hastalığın seyri ve belirtileri de değişkenlik gösterebilir. Bazı hastaların vücudunun bir yarısı, bazılarının sadece bacakları, bazılarının ise tüm vücudu etkilenebilir. Buna kimi zaman konuşma güçlüğü, görme ve işitme sorunları da eşlik edebilir” dedi.
Serebral palsinin kesin bir tedavisi olmadığını belirten Burkan, “Ancak iyi bir rehabilitasyon programı ile çocuğun en az bağımlılıkla yaşamını sürdürmesi hedeflenir. Erken teşhis ve erken rehabilitasyona başlanması çocuğun gelişimine katkıda bulunur. Rehabilitasyon, fizik tedavi uzmanı, ortopedist, nörolog, konuşma terapisti gibi birçok meslek dalını kapsayan bir ekiple yürütülür. Hastalık ömür boyu sürdüğü için rehabilitasyon süreci de sistemli ve sabırlı bir çalışmayı gerektirir” diye konuştu.
Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Kliniğinde, öncelikle çocukları, fonksiyonel, yapısal ve algılama kapasitesi açısından değerlendirdiklerini ifade eden Burkan, “Değerlendirme sonrasında uzun ve kısa vadeli hedefler belirliyoruz. Her hastaya tutulum derecesine ve tipine göre ayrı program çiziyoruz. Çocuğun gelişimini destekleyecek fizik tedavi uygulamalarının yanı sıra, postürgerme egzersizleri, güçlendirme, eklem hareket açıklığı ve yürüme egzersizleri, solunum egzersizleri, iş uğraşı terapisi, denge koordinasyon egzersizleri, özel nörofizyolojik egzersiz teknikler kullanıyoruz. Hedef, çocuğun gelişim aşamalarını desteklemek, potansiyelini en üst seviyede kullanmasını ve günlük yaşamda bağımsız olmasını sağlamaktır. Çocuklarımızı, belirli süre aralıklarıyla kontrol edip, programı bazen yeniden düzenliyoruz” şeklinde konuştu.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Diyarbakır haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Diyarbakır Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Diyarbakır'da silahlı çatışma: 15 yaşındaki Zübeyir öldü, 17 yaşındaki şüpheli aranıyor
YEREL HABERLER Diyarbakır'da silahlı çatışma: 15 yaşındaki Zübeyir ...
Diyarbakır´da kanalizasyona düşen kedi 2.5 saatlik çalışmayla kurtarıldı
YEREL HABERLER Diyarbakır´da kanalizasyona düşen kedi 2.5 saatlik ...
Diyarbakır’da iş makinalı kedi kurtarma operasyonu İş makinesiyle yapılan çalışmayla kedi sıkıştığı yerden çıkarıldı, vatandaşlar ekipleri alkışladı
YEREL HABERLER Diyarbakır’da iş makinalı kedi kurtarma operasyonu İş ...
Karacadağ Jeopark UNESCO başvurusu bilgilendirme toplantısı yapıldı
YEREL HABERLER Karacadağ Jeopark UNESCO başvurusu bilgilendirme ...
Diyarbakır'da 46 yıllık dayı yeğen arasındaki husumet barışla noktalandı
YEREL HABERLER Diyarbakır'da 46 yıllık dayı yeğen arasındaki husumet ...
Silvan'da uyuşturucu operasyonu: 2 gözaltı
YEREL HABERLER Silvan'da uyuşturucu operasyonu: 2 gözaltı
6-7 Ekim olaylarının üzerinden 7 yıl geçti, acılar geçmedi
YEREL HABERLER 6-7 Ekim olaylarının üzerinden 7 yıl geçti, acılar ...
Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi engelli bireyleri KPSS’ye hazırlayacak
YEREL HABERLER Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi engelli bireyleri ...
Diyarbakır'da şehir içinde kalan küçük sanayi siteleri taşınıyor
YEREL HABERLER Diyarbakır'da şehir içinde kalan küçük sanayi ...
Diyarbakır’da çocuklar doyasıya eğlendi
YEREL HABERLER Diyarbakır’da çocuklar doyasıya eğlendi
Ergani’de 5 hayvan içme suyu göleti onarıldı
YEREL HABERLER Ergani’de 5 hayvan içme suyu göleti onarıldı
Sporcular sağlıklı yaşam için tarihi mekanda yürüdü
YEREL HABERLER Sporcular sağlıklı yaşam için tarihi mekanda yürüdü
Kışın tatlıların oda sıcaklığında muhafaza edilmesi önerisi
YEREL HABERLER Kışın tatlıların oda sıcaklığında muhafaza edilmesi ...
TBMM Başkanı Mustafa Şentop'un eşinden evlat nöbetindeki ailelere ziyaret
YEREL HABERLER TBMM Başkanı Mustafa Şentop'un eşinden evlat ...
Modern çağın tesettür giyimine yön veren sırlar
YEREL HABERLER Modern çağın tesettür giyimine yön veren sırlar
TMMB Başkanı Şentop’un eşi Sabriye Şentop ve milletvekili eşlerinden eylemdeki ailelere ziyaret BMM Başkan Mustafa Şentop’un eşi Sabriye Şentop: “Çocuğun evden çalınması o ailelerin hayalleri çalınması demek”
YEREL HABERLER TMMB Başkanı Şentop’un eşi Sabriye Şentop ve ...
Diyarbakır'da soya hasadı Diyarbakır’da ’Soya tarla günü’ etkinliği düzenlendi
YEREL HABERLER Diyarbakır'da soya hasadı Diyarbakır’da ’Soya tarla ...
Öldürülen Hasan Gökguz'un babası: 6-8 Ekim'in gelmesini istemiyorum
YEREL HABERLER Öldürülen Hasan Gökguz'un babası: 6-8 Ekim'in ...
`Kartal Timi´ uyuşturucu satıcılarına geçit vermiyor
YEREL HABERLER `Kartal Timi´ uyuşturucu satıcılarına geçit vermiyor
Yenişehir’de ‘acil durum’ eğitimi
YEREL HABERLER Yenişehir’de ‘acil durum’ eğitimi
Pedallar, 4 Ekim Hayvan Haklarını Koruma günü için çevrildi
YEREL HABERLER Pedallar, 4 Ekim Hayvan Haklarını Koruma günü için ...
Başkan Beyoğlu Nükhet Coşkun caddesi esnafını ziyaret etti
YEREL HABERLER Başkan Beyoğlu Nükhet Coşkun caddesi esnafını ziyaret ...
DÜ Hastanesinde, '1-7 Ekim Dünya Emzirme Haftası’ eğitim konferansı
YEREL HABERLER DÜ Hastanesinde, '1-7 Ekim Dünya Emzirme Haftası’ ...
Diyarbakır’da tarım aletinin altında kalan 4 yaşındaki çocuk öldü
YEREL HABERLER Diyarbakır’da tarım aletinin altında kalan 4 ...

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.