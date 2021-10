Vefakar kardeş ablasına böbreğini verdi

Diyarbakır'da, böbrek yetmezliği nedeniyle diyaliz tedavisi gören Dilek Yayğir'e vefakar kardeşi Mehmet Yayğir böbreğini bağışladı.

Diyarbakır'da, böbrek yetmezliği nedeniyle diyaliz tedavisi gören Dilek Yayğir'e (37), kardeşi Mehmet Yayğir (33) böbreğini bağışladı. Böbrek nakli Diyarbakır Sağlık Bilimleri Üniversitesi Gazi Yaşargil Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde Organ Nakli Merkezi Klinik Sorumlu Uzmanı Transplantasyon Cerrahi Uzmanı Doç Dr. Nurettin Ay öncülüğündeki ekip tarafından gerçekleştirildi. Başarılı bir operasyon sonucu sağlığına kavuşan 2 çocuk annesi Dilek Yayğir, 10 yıldır böbrek tedavisi gördüğünü belirterek, böbreklerinin iflas ettiğini ve böbrek nakline destek verilmesi gerektiği çağrısında bulundu. Yayğir, “Diyalizdeki 2 yılım kabus gibiydi, günümüzde Diyarbakır olarak kadavra konusunda çok geriyiz. İnsanlarımız lütfen can kurtarsın, tek böbrekle yaşayan birçok insanlarımız var, bunu kimse yapmıyor, benim kardeşim bunu bana yaptı. Ben ömür boyu ona minnettar kalacağım. Bunu herkes yapmalı. Pandemiden dolayı biraz gecikti ama Nurettin hocamız arayıp işlemleri yapabileceğimizi söyledi, bir ay içerisinde hazırlandık, nakile girdik, ben bu kadar başarılı olacağını sanmıyordum, kötü geçeceğini düşündüm fakat 2'nci günü ayağı kalktım. Doktorlarıma ve kardeşime minnettarım, hayatımı onlara borçluyum” dedi.



"Ben yaşadıkça her zaman onun yanındayım"

Ablasına böbreğini vermenin mutluluğunu yaşadığını belirten Mehmet Yayğir ise ablasının her zaman yanında olacağını kaydetti. Yayğir, “Hiç düşünmedim ve tereddüt etmedim. Kardeştir, candır, benim canımın yarısı onun canıdır. Her şey olumlu geçti. Sıkıntısız bir şekilde, profesyonel hocalarımızla birlikte naklimizi olduk, bugün de taburcu olacağız İnşallah. Hiçbir sıkıntımız da yok, Allah bir daha göstermesin” diye konuştu.



"Laparoskopik yöntemle böbreği alınıp nakil edildi"

Ameliyatın gayet başarılı geçtiğini dile getiren Diyarbakır Sağlık Bilimleri Üniversitesi Gazi Yaşargil Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde Organ Nakli Merkezi Klinik Sorumlu Uzmanı Transplantasyon Cerrahi Uzmanı Doç Dr. Nurettin Ay ise, "2013 yılından beri faaliyet gösteriyoruz, 300’e yakın böbrek nakli gerçekleştirdik. Verilerimizde bir yıllık yüzde 99 başarı, bu yıl Covid19'dan dolayı kısmi bir açıklık yaşamıştı. 3 ay aktif çalıştık 30 böbrek nakli gerçekleştirdik, 30 hastamız da şu an çok iyi. Dilek Hanım uzun bir zamandır kronik bir hastalıkla mücadele ediyordu. Son dönem böbrek yetersizliği gerçekleşmişti, 2 yıldır diyaliz programındaydı, kardeşiyle böbrek nakli olmak için başvurdu, gerekli hazırlıklarını yapıp bekleme sürecine aldık. Normalleşme süreciyle naklimizi gerçekleştirdik. Başarılı geçti, bugün de taburcu olacak. Umarım bir daha organ ihtiyacı olmaz. Türkiye’de olduğu gibi Diyarbakır’da kadavrada çok geri, özellikle Covid19 süreci bu işi daha da baltaladı. Bizde canlıdan nakil çok ön planda, başarı oranı Türkiye ortalamasının üstünde. Dünya verileriyle eş değer, bu açıdan ameliyat sonrası 7 gün 24 saat hastalar bize ulaşabilmekte” şeklinde konuştu.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Diyarbakır haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Diyarbakır Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.