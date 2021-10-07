Bağlar Belediyesi 2 buçuk yılda ilçeyi yeşil alana doyurdu

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Bağlar Belediyesi 2 buçuk yılda ilçeyi yeşil alana doyurdu

İHA

Bağlar Belediyesi 2 buçuk yılda ilçeyi yeşil alana doyurdu

Diyarbakır’ın Bağlar İlçe Belediyesi, 1994 yılında yapılan büyükşehir belediyeleri kanun değişikliğiyle ilçe statüsüne kavuşan Bağlar’ı son iki buçuk yılda kazandırdığı yeşil alan ve doğa dostu projelerle oksijen deposuna çevirdi. Selahaddin Eyyubi, Celal Güzelses, Ahmedi Hani ve Ahmedi Hasi gibi devlet, ilim ve bilim insanlarının isimleri verilerek ayrı bir anlam kazandırıldığı parklarda vatandaşlar huzur içerisinde zaman geçiriyor.
Bağlar Belediyesi, 2019 yılından sonra hayata geçirdiği projelerle ilçenin adeta yeşil haritasını değiştirdi. İki buçuk yılda 100 bin metrekarelik alanı geçen çok amaçlı park ve yeşil alan projeleri hayata geçirildi. Çoğunluğu ilçenin gelişen yüzü Bağcılar Mahallesi’nde olmak üzere 6 park hayata geçirilirken, 35 bin metrekarelik alanda inşa edilen Bağ Evi Projesi’nin önümüzdeki günlerde tamamlanarak hizmete sunulacağı kaydedildi. Parklara, toplumda saygınlığı olan devlet, ilim ve bilim insanlarının isimlerin verilmesini kararlaştıran belediye, hemen her semt ve mahallede 6 ile 35 bin metrekare arasında değişen ölçülerdeki projeleri spordan dinlenme alanlarına kadar birçok özelliği barındıracak şekilde tasarlayarak vatandaşların günlük yaşamına da dokunuyor.

“Nerede uygun arsa bulursak park ve oyun alanı haline getiriyoruz”
Bağlar Belediyesi tarafından Çevre ve Şehircilik Bakanlığı’na tahsis edilen alanda yapımı devam eden 100 bin metrekarelik millet bahçesiyle beraber yeşil alan miktarı 250 bin metrekareyi geçecek. Çok amaçlı park projelerine büyük önem verdiklerinin altını çizen Bağlar Belediye Başkanı Hüseyin Beyoğlu, nerede belediye ait boş ve uygun arsa bulunursa hemen değerlendirerek park ve sosyal alan yaptıklarını kaydetti. Başkan Beyoğlu, “Bunları belediyemizin imkanlarıyla yaparak vatandaşlarımızın hizmetine sunuyoruz. Çocuklar için oyun ve spor alanları haline getiriyoruz. Parklarımızın hepsinde bu ayrıntılar var. Son iki buçuk yılda hayata geçirdiğimiz projelerle Bağlar’da büyük bir fark meydana getirdik. Kazandırdığımız her park milletimiz için oksijen ve nefes alanı haline geldi” dedi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Diyarbakır haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Diyarbakır Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Milyonlarca TL değerinde araçlar toprağa gömülüyor Yediemin otoparklar milyonların mezarlığı oldu
YEREL HABERLER Milyonlarca TL değerinde araçlar toprağa ...
Öğrencilerin üniformasız okula alınmadığı iddiasına inceleme
YEREL HABERLER Öğrencilerin üniformasız okula alınmadığı iddiasına ...
Vefakar kardeş ablasına böbreğini verdi
YEREL HABERLER Vefakar kardeş ablasına böbreğini verdi
Gençlik Değişimi Projesi Diyarbakır'da gerçekleştirildi
YEREL HABERLER Gençlik Değişimi Projesi Diyarbakır'da ...
PKK 6-7 Ekim olaylarında yakıp yıktı, devlet onardı 6-7 Ekim olaylarının yaraları sarıldı
YEREL HABERLER PKK 6-7 Ekim olaylarında yakıp yıktı, devlet ...
Çatışmalarla anılan Sur ilçesi artık huzur ve temizlikle anılıyor Sur İlçe Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Abdullah Çiftçi: “Sur belediyesinin borcunu 201 milyondan 29 milyona kadar indirdik” "Huzur ve güven ortamıyla birlikte hedefimiz 5 milyon turisti ağırlamaktır”
YEREL HABERLER Çatışmalarla anılan Sur ilçesi artık huzur ve ...
Evlat nöbetine bir destek de Yenişehir’den geldi
YEREL HABERLER Evlat nöbetine bir destek de Yenişehir’den geldi
Evlat nöbetindeki ailelerin sesine ses katılmaya devam ediyor: 237'nci aile eyleme katıldı
YEREL HABERLER Evlat nöbetindeki ailelerin sesine ses katılmaya ...
Evlat nöbetindeki acılı baba Elhaman, HDP’nin yakasını bırakmayacağını söyledi Baba Şadin Elhaman: “Çocuğumun orada olmadığını söylediler, daha sonra ölüm haberini paylaştılar”
YEREL HABERLER Evlat nöbetindeki acılı baba Elhaman, HDP’nin ...
Diyarbakır'da PKK/KCK operasyonu:13 gözaltı
YEREL HABERLER Diyarbakır'da PKK/KCK operasyonu:13 gözaltı
Evlat nöbetindeki ailesi sayısı 236'ya yükseldi
YEREL HABERLER Evlat nöbetindeki ailesi sayısı 236'ya yükseldi
Öldürülmesinin yıl dönümünde Yasin Börü'nün ailesine ziyaret
YEREL HABERLER Öldürülmesinin yıl dönümünde Yasin Börü'nün ailesine ...
Beyoğlu'ndan terör örgütü PKK'nın şehit ettiği Yasin Börü ailesi ve ağır yaralanan Yusuf Er'e vefa ziyareti
YEREL HABERLER Beyoğlu'ndan terör örgütü PKK'nın şehit ettiği Yasin ...
Diyarbakır’da lise öğrencisi üniforma alamadığı için okula giremedi Okul yönetimi öğrenciyi almadı, Milli Eğitim Müdürlüğü böyle bir durumun mümkün olamayacağını ileri sürdü
YEREL HABERLER Diyarbakır’da lise öğrencisi üniforma alamadığı için ...
Özel Bower Hastanesinde Serebral Palsi için etkin bir fizik tedavi programı uygulanıyor
YEREL HABERLER Özel Bower Hastanesinde Serebral Palsi için etkin bir ...
Diyarbakır'da silahlı çatışma: 15 yaşındaki Zübeyir öldü, 17 yaşındaki şüpheli aranıyor
YEREL HABERLER Diyarbakır'da silahlı çatışma: 15 yaşındaki Zübeyir ...
Diyarbakır´da kanalizasyona düşen kedi 2.5 saatlik çalışmayla kurtarıldı
YEREL HABERLER Diyarbakır´da kanalizasyona düşen kedi 2.5 saatlik ...
Diyarbakır’da iş makinalı kedi kurtarma operasyonu İş makinesiyle yapılan çalışmayla kedi sıkıştığı yerden çıkarıldı, vatandaşlar ekipleri alkışladı
YEREL HABERLER Diyarbakır’da iş makinalı kedi kurtarma operasyonu İş ...
Karacadağ Jeopark UNESCO başvurusu bilgilendirme toplantısı yapıldı
YEREL HABERLER Karacadağ Jeopark UNESCO başvurusu bilgilendirme ...
Diyarbakır'da 46 yıllık dayı yeğen arasındaki husumet barışla noktalandı
YEREL HABERLER Diyarbakır'da 46 yıllık dayı yeğen arasındaki husumet ...
Silvan'da uyuşturucu operasyonu: 2 gözaltı
YEREL HABERLER Silvan'da uyuşturucu operasyonu: 2 gözaltı
6-7 Ekim olaylarının üzerinden 7 yıl geçti, acılar geçmedi
YEREL HABERLER 6-7 Ekim olaylarının üzerinden 7 yıl geçti, acılar ...
Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi engelli bireyleri KPSS’ye hazırlayacak
YEREL HABERLER Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi engelli bireyleri ...
Diyarbakır'da şehir içinde kalan küçük sanayi siteleri taşınıyor
YEREL HABERLER Diyarbakır'da şehir içinde kalan küçük sanayi ...

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.