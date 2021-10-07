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İHA'nın haberi ses getirdi, üniforması olmadığı için okula gidemeyen lise öğrencisi genç kız formasına kavuştu

İHA

İHA'nın haberi ses getirdi, üniforması olmadığı için okula gidemeyen lise öğrencisi genç kız formasına kavuştu

Diyarbakır’da iddiaya göre 14 yaşındaki lise öğrencisinin, okul üniforması alamadığı için müdürü tarafından okula alınmadığına ilişkin İHA tarafından yapılan haber ses getirdi. Haberin ardından hayırsever iş adamları harekete geçti. Hayırsever iş adamı Suat Bakırcı, Şevval İnan’ın okul elbiselerini sahibi olduğu mağazada temin ederek mağaza müdürü tarafından öğrenciye teslim etti.
Olay Diyarbakır'ın Yenişehir ilçesi Fabrika Mahallesi'nde bulunan Süleyman Demirel kampüsü içerisindeki Yenişehir Şehitlik Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi'nde yaşandı. Pazartesi günü okula gelen Şevval İnan, sabah İstiklal Marşı töreni bittikten sonra sınıflarına dağılacakken okul müdürünün 'formalılar içeri formasızlar dışarı' diyerek onu ve birçok öğrenciyi okuldan gönderdiğini iddia etti.
Konunun İhlas Haber Ajansı tarafından haber yapılması üzerine iş adamları ve hayırseverler harekete geçti. 14 yaşındaki Şevval İnan'ın tüm ihtiyaçları iş adamı Suat Bakırcı tarafından karşılandı. İlgili mağazaya gelerek üniforması kendisine teslim edilen ve üniforması olmadığı için okula alınmadığını belirten Şevval İnan, “Babamın ekonomik olarak durumu olmadığı için üniforma alamıyordu bana, şuanda Suat Giyim sahibi Suat Bakırcı sağ olsun bana forma ve elbise yardımında bulundu okula gideceğim için çok mutluyum” dedi.

“Benim kızdığım taraf, öğrencileri İstiklal Marşının ardından eve göndermesidir”
Amaçlarının üniforma olmadığı için okul müdürünün öğrencileri İstiklal Marşının hemen ardından eve göndermesine tepki olduğunu belirten baba Yakup İnan, “Bütün hayırseverlere çok teşekkür ediyorum. Benim asıl maksadım giysi değil, evet ekonomik durumumuz son derece zayıf, işim yok, hiçbir gelirim yok. Benim alındığım taraf, okul müdürüne emanet ettiğimiz öğrencileri sabah İstiklal Marşının hemen ardından bize haber vermeden eve göndermesidir. Çocuğumu biri kandırıp götürse ya da çocuğumuzun aklına biri girse ve bir şeyler olursa bunun sorumlusu kim olurdu? Benim kızdığım taraf budur. Yoksa 3 5 veya 10 gün sonra ben gider borç ederdim kızıma üniforma alırdım. Hayırseverlerden Allah razı olsun” diye konuştu.

“Öyle güzel bir şeye vesile olduğumuz için çok mutluyuz”
Mağazanın sorumlu müdürü Fikriye Deniz ise yaşanan olaya çok üzüldüklerini belirterek, “İhlas Haber Ajansının haberini gördükten sonra bunu iş yeri sahibimiz Suat Bakırcı’ya ilettim. Öğrencimiz Şevval hanımı tanımıyordum. Suat beye söyledim ve ilgili makamlara gidin, öğrenciyi bulun onu ücretsiz giydirelim. Suat bey de, ‘Kesinlikle hemen duruma müdahale ediyorum' dedi bizler de bunun üzerinden 20 dakika sonra Şevval hanımı mağazaya davet ettik. Mağaza olarak kızımızın bütün ihtiyaçlarını çantası, pantolonu, tişörtü ve hırkasına kadar temin ettik. Başka eksiği ve başka ihtiyacı varsa sorduk. Varsa da yanımda söylesin onu da temin ederiz. Bizler böyle güzel bir şeye vesile olduğumuz için çok mutluyuz” şeklinde konuştu.

Milli Eğitim Müdürlüğü müfettiş ile inceleme başlattı
Haberin yayınlanmasının ardından Diyarbakır İl Milli Eğitim Müdürlüğü müfettiş görevlendirerek, inceleme başlattı. Bu kapsamda lise öğrencisi Şevval İnan ile diğer öğrencilerin bilgisine başvurulacağı öğrenildi.
İHA tarafından yapılan haberin yayınlanmasının ardından Türkiye'nin değişik illerinden ve Avrupa'da yaşayan bazı Türk iş adamlarının aileye ulaşarak yardım yapmak istediği belirtildi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Diyarbakır haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Diyarbakır Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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