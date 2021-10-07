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Evlat nöbetindeki babadan HDP’ye tepki Evlat nöbetindeki acılı baba Celil Begdaş: “HDP Kürtleri hiçbir zaman savunmadı, aksine yok etti”

İHA

Evlat nöbetindeki babadan HDP’ye tepki Evlat nöbetindeki acılı baba Celil Begdaş: “HDP Kürtleri hiçbir zaman savunmadı, aksine yok etti”

Çocuklarının terör örgütü PKK mensupları tarafından dağa kaçırıldığı iddiasıyla ailelerin HDP Diyarbakır il başkanlığı önündeki evlat nöbeti 766. gününde de devam ederken, Diyarbakır'da oturan inşaat işçisi Celil Begdaş, oğlu Yusuf'un HDP'liler tarafından dağa kaçırıldığını yenileyerek, “HDP’liler biz Kürtleri savunuyoruz’ diyorlar. Yalan söylüyorlar ve hiçbir zaman Kürtleri savunmadılar. Bunlar Kürt'ü yok ettiler” dedi.
Çocuklarının terör örgütü PKK mensupları tarafından kaçırıldığı iddiasıyla 3 Eylül 2019'da farklı kentlerden Diyarbakır'a gelen ailelerin HDP il binası önünde başlattığı oturma eylemi 766. gününde de sürüyor. Diyarbakır'da oturan inşaat işçisi Celil Begdaş, 2019 yılı Ramazan ayının ilk günü olan 5 Mayıs'ta ortadan kaybolan oğlu Yusuf'un (16) HDP'liler aracılığıyla dağa kaçırıldığını iddia etti.

“Kürtleri savunmadılar, bunlar Kürt'ü yok etti”
Oğlunun ölü ya da sağ olup olmadığını bilmediklerini aktaran baba Begdaş, “Bina şu anda boş, haksız oldukları için dayanamadılar ve buradan gittiler. Burası hırsız partisidir. Biz aileler olarak 3 yıla yakındır buradayız, kendilerinden hiçbiri gelip bizlere açıklama yapmadılar. Hiçbir HDP milletvekili gelip bize açıklamada bulunamadı. Yeri geldiğinde ‘biz Kürtleri savunuyoruz’ diyorlar. Yalan söylüyorlar ve hiçbir zaman Kürtleri savunmadılar. Bunlar Kürt'ü yok ettiler” dedi.

“Oğlum gelin, eliniz kalem tutsun”
Oğluna güvenlik güçlerine telim olması için çağrıda bulunan baba Begdaş, “Ben buradan oğluma sesleniyorum; Oğlum artık kaç gel. Biz burada dayanamıyoruz. Sen ve arkadaşların durmayın orada. Orası sizlerin yeri değildir, gelin eliniz kalem tutsun. Sen gelinceye kadar ben buradan gitmeyeceğim. Biz seni almadan buradan gitmeyiz. Sen bu kapıdan nasıl gittiysen öyle de geleceksin” diye konuştu.

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