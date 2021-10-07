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Diyarbakır'da belediye personeline yönelik 'Aile danışmanlığı eğitimi' sertifika töreni yapıldı Vali Karaloğlu: “Aile kurumunu gözümüz gibi korumalıyız”

İHA

Diyarbakır'da belediye personeline yönelik 'Aile danışmanlığı eğitimi' sertifika töreni yapıldı Vali Karaloğlu: “Aile kurumunu gözümüz gibi korumalıyız”

Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi ve Dicle Üniversitesi işbirliğiyle belediye personeline yönelik düzenlenen aile danışmanlığı eğitimini tamamlayanlara sertifikası verildi.
Ali Emiri Kültür Merkezi’nde düzenlenen sertifika töreninde konuşan Vali Münir Karaloğlu, Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi olarak özellikle sosyal belediyecilik alanında Türkiye’de farklı uygulamalar yapmaya, toplumun her kesimine dokunmaya gayret ettiklerini söyledi. Vatandaşların ihtiyacını gidermek, engelli ve yaşlıların problemlerini çözmek konusunda çalışmalar yaptıklarını belirten Karaloğlu, son olarak bu yıl üniversiteyi yeni kazanan öğrencilere eğitim yardımı yaptıklarını ifade etti. Gençlerin ruhen ve bedenen eksiklerini giderme amacıyla eğitim ve sporda farklı çalışmalar yürüttüklerini anlatan Karaloğlu, açtıkları Diyarbakır Sanat ve Mesleki Eğitim (DİSMEK) kursları ile 7’den 77’ye hayat boyu öğrenmeye katkı verdiklerini kaydetti.

“Aile ne kadar güçlüyse millet de devlet de o kadar güçlü”
Ailenin güçlendirilmesi ile ilgili de çalışma yürüttüklerini aktaran Karaloğlu, “Aile toplumun temeli, temel dinamiği. Aile ne kadar huzurluysa toplum o kadar huzurlu, aile ne kadar mutluysa toplum o kadar mutlu, aile ne kadar sağlıklıysa toplum o kadar sağlıklı. Aile ne kadar güçlüyse toplum da millet de devlet de o kadar güçlü. Onun için aile kurumunu gözümüz gibi korumak durumundayız. Yaşadığımız çağda belki bundan önce insanlığın hiçbir döneminde olmadığı kadar aile kurumu saldırı altında. Aile kurumunun değerleri yok ediliyor, yok edilmeye çalışılıyor. Toplumlar özellikle batı toplumları şu anda tehlikenin farkında ama geri dönmekte çok kolay değil. Bizde de aşınma var ama o noktaya gelmiş değiliz. Tedbir alırsak, kendi kodlarımıza, kültürel ve inanç değerlerimize dönersek aile konusundaki aşınmayı gideririz” dedi.

“Ailedeki sorunları giderebilmek için rehberlik yapacak birilerinin olması çok önemli”
Karaloğlu, aile danışmanlığı eğitimini tamamlayarak sertifika alanlardan çok şey beklediklerini dile getirerek, “Elbette ki insanın olduğu yerde sorunlar olabilir. İnsanın olduğu yerde tartışmalar olabilir. Ailede sorunlar olabilir. Önemli olan sorunları giderecek insanların toplum içerisinde var olması. Ailedeki sorunları giderebilmek için aile üyelerine yol gösterecek rehberlik yapacak birilerinin olması çok önemli ve değerli” diye konuştu.
Üniversitelerin şehirle entegresi olmasının önemine dikkati çeken Karaloğlu, konuşmasını şöyle sürdürdü:
“Sosyal belediyecilik artık belediyecilik hizmetleri içerisinde çok büyük bir alan kaplıyor. Elbette ki şehrin üniversitesi şehirdeki var olan sorunların çözümünde şehirdeki diğer kurumlara ve topluma destek olması en tabii sonuç. Bu faaliyeti de bu eğitimi de o faaliyetlerden birisi olarak görmek lazım. İşte ailenin korunması noktasında yetiştirdiğimiz arkadaşlar bize çok katkı sunacaklar. Ben sertifika alan bütün arkadaşlarımı kutluyorum”.
Konuşmaların ardından katılımcılara sertifikaları verildi. Programa Dicle Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mehmet Karakoç, Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Ayhan Kardan ile daire başkanları ve şube müdürleri katıldı.

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