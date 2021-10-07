Diyarbakır'da 'TÜBİTAK 4007 Mezopotamya Bilim Şenlikleri' başladı



Burak EMEK/ DİYARBAKIR, (DHA)DİYARBAKIR'da, 3 gün sürecek olan ve yüzlerce projeyi kapsayan 'TÜBİTAK 4007 Mezopotamya Bilim Şenlikleri' başladı. Vali Münir Karaloğlu, şehrin 40 yılının çalındığını söyleyerek, "5 yıldır şehrimizde ve ülkemizde huzur var. Biz de artık bu konularla ilgileniyoruz" dedi.

Diyarbakır Valiliği ve TÜBİTAK'ın destekleriyle Milli Eğitim Müdürlüğü'nün koordinasyonunda, 3 gün sürecek 'TÜBİTAK 4007 Mezopotamya Bilim Şenlikleri', Yenişehir ilçesindeki Sümerpark'ta başladı. Yüzlerce projeyi içinde barındıran programa Vali Münir Karaloğlu, İl Emniyet Müdürü Dr. Hüseyin Aşkın, İl Milli Eğitim Müdürü Yüksel Aslan ve kamu kurum görevlileri ile çok sayıda öğrenci katıldı.

Programda konuşan Vali Karaloğlu, "Maalesef bu şehrin 40 yılını bizden çaldılar. Bu ülkeden ve sizden çaldılar. Çok gereksiz konularla fitneyle bozgunculukla bu milleti farklı işlerle uğraştırdılar ama Allah'a hamdolsun; son 5 yıldır devletimiz, milletimizle beraber kurmuş olduğu büyük güç ile bölgede fitne çıkaran, bozgunculuk yapanlar, çocukları istismar eden, çocukları kandırıp onların hayatını söndüren hain örgütlerin belleri kırıldı. 5 yıldır şehrimizde ve ülkemizde huzur var. Biz de artık bu konularla ilgileniyoruz" dedi.

Konuşmaların ardından Vali Karaloğlu ve beraberindekiler, kurdele kesti. Kurulan çadırları ziyaret eden Karaloğlu, eğitimcilerden bilgi aldı. Karaloğlu, deney laboratuvarında kimyasal maddelerden oluşan karışım yaparak, köpük attı. Program alanında ayrıca AFAD, Türk Kızılay ve İl Sağlık Müdürlüğü'nün çadırlarında, şenlik alanına gelenlere bilgi verilecek.DHA-Genel Türkiye-Diyarbakır Burak EMEK

2021-10-07 14:56:00



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