Burası Teksas değil, Diyarbakır’da bir okulun önü Öğrenciler okul çıkışı bıçaklı, tekme ve yumruklu kavga etti: 2 yaralı Kavga sırasında öğrencilerden birinin cep telefonuyla diğer kişinin kafasına vurduğu görülüyor

Diyarbakır’da bir okulun önünde, iddiaya göre kız meselesi yüzünden dersten çıkan bir grup öğrenci bıçaklı, tekme ve yumruklu kavga etti. O anlar kameraya yansırken, olayda bir öğrenci bıçakla, diğer öğrenci ise yüzüne atılan tekmelerden dolayı yaralandı.

Olay, Diyarbakır’ın Kayapınar ilçesi Fırat Mahallesi Gaziler semtinde bulunan Gaziler Anadolu Lisesi ile Şehit Ömer Halisdemir Anadolu Lisesi önünde meydana geldi. Lise öğrencileri okul içerisinde iddiaya göre kız meselesinden dolayı tartıştı, tartışmanın büyümesi üzerine öğrenciler farklı gruplara ayrılarak okulun karşısında bulunan park ile sağlık ocağı önünde beklemeye başladı.



Cep telefonu ile kavga ederek karşısındakinin kafasına vurdu

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