Diyarbakır merkezli 4 ilde uyuşturucu operasyonu: 31 gözaltı

Şeyhmus ÇAKAN/DİYARBAKIR, (DHA)DİYARBAKIR merkezli 4 ilde jandarmanın düzenlediği uyuşturucu operasyonunda 31 kişi gözaltına alındı. `NarkoTerör Finans-3´ adı verilen operasyon kapsamında 40 kişinin de arandığı bildirildi.
İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, terörün finans kaynağı olarak değerlendirilen uyuşturucuya ve satıcılarına yönelik `NarkoTerör Finans-3´ operasyonu düzenledi. Diyarbakır merkezli, İstanbul, Bursa ve Adana´da sabahın erken saatlerinde 105 adrese baskın yapıldı. Baskınlarda gözaltı kararı olan 71 şüpheliden 31´i yakalandı. Operasyonda 500 kilo toz esrar, 13 bin kök keneviri, ruhsatsız 2 tabanca, ve bir av tüfeği ele geçirildi. 40 şüphelinin de arandığı belirtildi.
64 TİM OPERASYON YAPIYOR
İkinci operasyon, Diyarbakır´ın Lice, Hazro ve Kocaköy ilçeleri kırsal alanına yapıldı. Uyuşturucu madde imal ve ticareti yaparak elde ettikleri gelirle PKK/KCK terör örgütüne finans sağlayan şüphelilere yönelikte sabah saatlerinde operasyon başladı. Operasyona Jandarma Özel Harekât, Jandarma Komando ve Jandarma Narkotik´ten oluşan 64 tim, 1210 personel katıldı. Helikopterlerle birçok noktaya havadan indirilen ekipler, arazi taraması yaptı. Örgütün olası mayınlı tuzaklarına karşı da güvenlik güçleri araziyi detektörlerle taradı.DHA-Güvenlik Türkiye-Diyarbakır Şeyhmus ÇAKAN
2021-10-08 17:14:34
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