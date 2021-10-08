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Diyarbakır merkezli 4 ilde uyuşturucu operasyonu: 31 gözaltı

DHA

Diyarbakır merkezli 4 ilde uyuşturucu operasyonu: 31 gözaltı


Şeyhmus ÇAKAN/DİYARBAKIR, (DHA)DİYARBAKIR merkezli 4 ilde jandarmanın düzenlediği uyuşturucu operasyonunda 31 kişi gözaltına alındı. `NarkoTerör Finans-3´ adı verilen operasyon kapsamında 40 kişinin de arandığı bildirildi.
İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, terörün finans kaynağı olarak değerlendirilen uyuşturucuya ve satıcılarına yönelik `NarkoTerör Finans-3´ operasyonu düzenledi. Diyarbakır merkezli, İstanbul, Bursa ve Adana´da sabahın erken saatlerinde 105 adrese baskın yapıldı. Baskınlarda gözaltı kararı olan 71 şüpheliden 31´i yakalandı. Operasyonda 500 kilo toz esrar, 13 bin kök keneviri, ruhsatsız 2 tabanca, ve bir av tüfeği ele geçirildi. 40 şüphelinin de arandığı belirtildi. 
64 TİM OPERASYON YAPIYOR
İkinci operasyon, Diyarbakır´ın Lice, Hazro ve Kocaköy ilçeleri kırsal alanına yapıldı. Uyuşturucu madde imal ve ticareti yaparak elde ettikleri gelirle PKK/KCK terör örgütüne finans sağlayan şüphelilere yönelikte sabah saatlerinde operasyon başladı. Operasyona Jandarma Özel Harekât, Jandarma Komando ve Jandarma Narkotik´ten oluşan 64 tim, 1210 personel katıldı. Helikopterlerle birçok noktaya havadan indirilen ekipler, arazi taraması yaptı. Örgütün olası mayınlı tuzaklarına karşı da güvenlik güçleri araziyi detektörlerle taradı.DHA-Güvenlik Türkiye-Diyarbakır Şeyhmus ÇAKAN
2021-10-08 17:14:34

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Diyarbakır haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Diyarbakır Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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