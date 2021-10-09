Vali Münir Karaloğlu: “Hani ilçesine pozitif ayrımcılık yapıyoruz” Hani Hükmet Konağı’nın temeli atıldı

Diyarbakır'ın Hani ilçesinde hükümet konağının temel atma töreninde konuşan Vali Münir Karaloğlu, gece gündüz demeden halka hizmet ettiklerini belirterek, “Hani’ye gelince, diğer ilçeler çok duymasın ama biraz İbrahim Lale’nin de bunda payı var ve biraz pozitif ayrımcılık yapıyoruz” dedi.

Diyarbakır Valisi Münir Karaloğlu, Hani ilçesinde içerisinde belediye, adliye ve kaymakamlığın bulunduğu hükümet konağının temel atma törenini gerçekleştirdi. Hani ilçesindeki temel atma törenine Vali Karaoğlu’nun yanı sıra AK Parti Milletvekilleri Mehdi Eker, Ebubekir Bal, İlçe Kaymakamı Abdullah Yüksel, Hani Belediye Başkanı İbrahim Lale, Diyarbakır İl Emniyet Müdürü Dr. Hüseyin Aşkın, Diyarbakır Ticaret ve Sanayi Odası (DTSO) Başkanı Mehmet Kaya, kamu kurum ve kuruluş müdürleri ile çok sayıda vatandaş katıldı.



“Bütün problemleri çözmek için biraz daha fazla gayret ediyoruz”

Yaklaşık 16 ayda tamamlanacak olan hükümet konağının temel atma töreninde konuşan Diyarbakır Valisi Münir Karaloğlu, Hani ilçesine hizmetlerin hızlı bir şekilde yerine getirilmesi için pozitif ayrımcılık yaptıklarını belirterek, “Hani Hükümet Konağımızın temel atması ve Büyükşehir Belediyesi olarak tamamladığımız hizmetlerin açılışı için buradayız. Diyarbakır’da hem Büyükşehir olarak, bölge müdürlükleri, il müdürlükleri, ilçe belediyelerimiz ve kaymakamlıklarımız hep birlikte gece gündüz halkımıza hizmet ediyoruz. Hani’ye gelince, diğer ilçeler çok duymasın ama biraz İbrahim Lale’nin de bunda payı var ve biraz pozitif ayrımcılık yapıyoruz. Bizim kuzey bölgesini tutan Diyarbakır’ın Elazığ ile Bingöl ile de sınır hattını oluşturan bu bölgeye Hani’de ihmal edilmiş bütün problemleri çözmek konusunda biraz daha fazla gayret ediyoruz” dedi.

Hükümet konağının içerisinde belediye, kaymakamlık ve adliye hizmet binası olduğunu aktaran Vali Karaloğlu, “Allah razı olsun, hem diğer müdürlüklerimiz hem de ilçe belediyemiz ve kaymakamlığımız el birliği ile Hani’de önemli işler yaptık, devam eden işlerimiz var, proje aşamasında olan işlerimiz var. Bu çalışmalarımız tamamlandığında Hani yine eski kimliğine kavuşmuş olacak İnşallah. Temelini attığımız sadece bir kaymakamlık binası değil, içerisinde Hani belediye binası, kaymakamlık ve adliye hizmet binası da olacaktır. Vatandaşlarımız bu binaya geldiğinde kamu ve devlet ile ilgili bütün hizmetleri almış olacaktır” diye konuştu.

Hani ilçesinde 63 kilometrelik yolun asfaltlanmasını tamamladıklarını ve vatandaşların hizmetine sunduklarını belirten Vali Karaloğlu, “Bugün yolları açıyoruz, yollar çok önemlidir. Diyarbakır’ın tamamında şu anda bin 200 kilometre yol çalışmalarımız devam ediyor. Mevsimin sonuna doğru geliyoruz. Hani şanslı ilçelerimizden. Planladığımız bütün asfaltları tamamladık. Hani’de 63 kilometre yol asfaltını tamamladık ve vatandaşımızın hizmetine sunduk. Bugün temelini atacağımız hükümet konağımızın ve açılışını yapacağımız Büyükşehir Belediyesinin hizmetlerinin hayırlı uğurlu olmasını diliyorum” şeklinde konuştu.

Vali Karaoğlu’nun ardından konuşan Hani İlçe Belediye Başkanı İbrahim Lale, temeli atılan hükmet konağının yerinde bulunan belediye hizmet binasının yıkım kararının 2012 yılından bu yana olduğunu belirterek İçişleri Bakanı Süleyman Soylu ve Vali Münir Karaloğlu ile AK Parti Diyarbakır milletvekillerinin girişimleri sonucunda yıktırılarak yerine hükmet konağı inşa edileceğini ve emeği geçenlere teşekkür ettiğini söyledi.

Yapılan konuşmaların ardından yaklaşık 16 ayda tamamlanacak olan Hani İlçe Hükmet Konağının temeli Vali Karaloğlu ve beraberindekiler tarafından butona basılarak atıldıktan sonra tören son buldu.

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