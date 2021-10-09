Afetlerin gönüllü ordusu, Kızılay'a kan bağışı için harekete geçti

Diyarbakır Afet ve Acil Durum (AFAD) İl Müdürlüğü'ne bağlı AFAD gönüllüleri, Türk Kızılay Diyarbakır Kan Bağış Merkezi işbirliğiyle kan bağışı kampanyası düzenledi.

TÜBİTAK 4007 Mezapotamya Bilim Şenliği kapsamında Sümer Park alanında kurulan Kızılay Kan Bağışı çadırında bir araya gelen AFAD gönüllü ekipleri kan bağışı yaparak halkı da kan bağışına davet etti. Kan bağış kampanyasına Diyarbakır arama kurtarma birlik müdürü Davut Doğan, AFAD personelleri ve vatandaşlar katıldı.

Kızılay bölge koordinatörü Mehmet Müjde; "Diyarbakır il milli eğitim müdürlüğünün Sümer parkta düzenlemiş olduğu Mezopotamya bilim şenliğinde kurulan Kızılay kan bağış çadırımıza AFAD arama kurtarma birlik müdürümüz değerli Davut Doğan, gönüllülerimiz ve katılımcıların yapmış olduğu kan bağışı için teşekkür ederiz" dedi.

AFAD gönüllüsü Mehmet Turgut Tayuzak; “Kan sürekli değil acil bir ihtiyaçtır, bu kapsamda Türk Kızılay’ımızın önderliğinde arkadaşlarımızın katılımıyla kan bağış kampanyası düzenledik. Böyle bir etkinliğin içerisinde olmak çok güzel bir duygu bizim için. Türkiye'nin kana çok ihtiyacı var. 'Nerede hayat orada AFAD' sloganıyla sağlığı yerinde olan tüm vatandaşlarımızı kan bağışında bulunmaya davet ediyoruz” diye konuştu.

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