'Mezopotamya Turizm ve Gastronomi Fuarı'nın lansmanı yapıldı



Burak EMEKSerdar SUNAR/DİYARBAKIR, (DHA)- DİYARBAKIR Valiliği, TÜRSAB ve Diyarbakır Fuarcılık Hizmetleri ortaklığında kentte 24-27 Mart 2022 tarihinde yapılacak olan 'Diyarbakır 1. Mezopotamya Turizm ve Gastronomi Fuarı'nın basın lansmanı yapıldı. TÜRSAB Yönetim Kurulu Başkanı Firuz B. Bağlıkaya, bu destansı toprakları dünyaya tanıtmanın asli görevleri olduğunu söyledi. Vali Münir Karaloğlu da fuarı, ülke turizmi adına kullanılmayan özellikleri kullanabilme adına bir fırsat olarak gördüğünü söyledi.

Sur ilçesindeki Cemil Paşa Konağı'nda düzenlenen toplantıya Diyarbakır Valisi Münir Karaloğlu, TÜRSAB Yönetim Kurulu Başkanı Firuz B. Bağlıkaya, Diyarbakır Ticaret ve Sanayi Odası (DTSO) Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Kaya ve turizm sektörü temsilcileri katıldı.

Mezopotamya markası ile Diyarbakır'da bir turizm ve gastronomi fuarının yapılacak olmasının kent için çok önemli olduğunu belirten Vali Münir Karaloğlu, şunları söyledi:

"Gastronomiyle ilgili bu yıl UNESCO'ya dosya verirken insanlığın lezzet serüveninin başladığı şehir ve bölge diye notta kullanmıştık. Bunlar iş olsun diye söylenmiş laflar değil. Bölgedeki 12-13 dağ tepesi kazıldığında gerçekten insanlığın anavatanının bu topraklar olduğunu bilimsel olarak da arkeolojik olarak da ortaya konmuş olacak. Herkes anavatanını özler ve bir gün herkes gelmek ister. Mezopotamya markası ile Diyarbakır'da bir turizm ve gastronomi fuarının yapılıyor olması çok önemli. Bu sadece Diyarbakır'ın değil, Türkiye'nin işi. Bölgedeki 9 vilayetin ortak işi olarak bakıyoruz. 2427 Mart 2022'de Diyarbakır Fuar ve Kongre Merkezi'nde bu fuarı tertip edeceğiz. Turizm sektörünün en önemli aktörleri burada. Ülke turizm adına kullanamadığımız özelliklerini kullanabilme adına bir fırsat olarak görüyorum bu fuarı. Kültür ve inanç turizmi noktasında Türkiye'nin ve bölgenin çok önemli bir markasını inşallah bu fuarda yeniden gündeme taşırız diye temenni ediyorum. Şanlıurfa, Diyarbakır ve Mardin'in ortak değeri olan Karacadağ Jeoparkı´nın müracaatını UNESCO'ya yapmıştık. Türkiye Milli Komitesi, Dışişleri Bakanlığı dosyamızı UNESCO'ya gönderdi. İnşallah Mezopotamya Karacadağ Jeoparkı'nı da tescil ettirirsek eğer dünya Jeoparklar listesine dahil edersek eğer bu da bizim bölgedeki turizm hareketliliğimize ivme kazandıracak önemli faaliyetlerimizden birisi olacak."

'MEZOPOTAMYA BÖLGESİNİ YURT DIŞINDA TANITMAK İÇİN ÇALIŞIYORUZ'

TÜRSAB Yönetim Kurulu Başkanı Firuz B. Bağlıkaya da birlik olarak bu toprakları dünyaya tanıtmanın asli görevleri olduğunu aktardı. Bağlıkaya, "Bunu inanarak yapıyoruz. 24-27 Mart 2022'de düzenleyeceğimiz 1. Mezopotamya Turizm ve Gastronomi Fuarı ile hem ulusal hem de uluslararası alanda bölgeye yabancı alım heyetlerini çekmeyi sürdürülebilir iş birlikleri oluşturmayı bölgenin özelliklerini kaybetmeden kalkınmasını ve bu kalkınmada bölge halkına fayda sağlanmasını hedefliyoruz. TÜRSAB olarak Mezopotamya bölgesinin yurt dışında tanıtmak için çalışmalarımızı sürdürüyoruz. İlk olarak Ukraynalı turizmcilerle bölgenin sahip olduğu tarihi ve turistik değerleri tanıtacağız. Bu tanıtım çalışmalarını kültür turizmine önem veren diğer turizm kaynak pazarlarında da aynı şekilde sürdüreceğiz. Mezopotamya'nın marka değerinin yaptığımız bu çalışmalarla artıracağımıza inanıyoruz" diye konuştuDHA-Genel Türkiye-Diyarbakır Burak EMEK, Serdar SUNAR

2021-10-09 14:17:35



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