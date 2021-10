Evlat nöbetindeki aileler, İHD’den çocukları için açıklama yapmalarını istedi

Çocukları terör örgütü PKK tarafından zorla dağa kaçırıldığı iddiasıyla HDP Diyarbakır il binası önünde 767 gündür evlat nöbeti tutan ailelerden Celil Begdaş, Süleyman Aydın ve Ömer Tokay, İnsan Hakları Derneği’nin (İHD) her hafta Bağlar ilçesi Koşuyolu Parkı önünde açıklama yaptığı yere gelerek çocukları için de açıklama yapmalarını istedi.

Aileler, İHD üyelerinin kendilerine açıklama yapmadan bölgeden ayrılmasına slogan atarak tepki gösterdi. Çok sayıda polis ekibinin önlem aldığı Koşuyolu Parkı önüne gelen aileler burada İHD’nin her hafta kayıp yakınlarıyla birlikte açıklama yaptığı yerde kendi çocuklarının terör örgütü PKK tarafından zorla dağa kaçırıldığını belirterek, çocukları için de açıklama yapmalarını istedi.

Bunun üzerine İHD üyelerinin ailelere her bir hangi açıklamada bulunmadan alandan ayrılmalarına aileler tepki göstererek, ‘Kahrolsun HDP, kahrolsun İHD ile Kandil'in itleri yıldıramaz bizleri’ sloganlarını attı. Bir süre tepkilerini İHD üyelerine gösteren aileler adına açıklama yapan Süleyman Aydın, "Geçtiğimiz hafta olduğu gibi bu hafta da geldik ve İHD’nin bizler için de açıklama yapmalarını istedik ama onlar bizlere her hangi bir açıklama yapmadan alandan gittiler" dedi.



“Bunlar PKK yandaşları ve HDP’lidirler”

Herkese insan hakları olduğunu fakat bizim çocuklara insan hakları olmadığını belirten baba Aydın, “İHD Kandil'in köpekleridir. Herkese insan hakları var ama bizim çocuklara yoktur. Bizim çocuklarımız için açıklama yapamıyorlar. Bunlar PKK yandaşları ve HDP’lidirler. Görüyorsunuz, bizim çocuklarımız için bir tek açıklama yapmadılar. Çünkü buna yüzleri yoktur ve alanı terk edip kaçıp gittiler” dedi.



“Halk burada, İHD nerede”

Çocuğunun fotoğrafını gösteren baba Aydın, “Halk burada, İHD nerede? Gördünüz bizden kaçtılar. Bizim çocuklarımıza insan hakları oluncaya kadar biz bu mücadelemize devam edeceğiz” diye konuştu.

Yapılan açıklamanın ardından Begdaş, Aydın ve Tokay polis ekiplerinin yoğun güvenlik önlemleri altında HDP il binası önündeki çadıra geçerek eylemlerini sürdürdü.

