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Uzmanlardan yeni ve erken doğan bebeklerde göz muayenesi uyarısı Göz doktoru Dr. Dilbade Yıldız Ekinci: ”Bebeklerde göz hastalıkları erken teşhis edilmez ise kalıcı körlüğe neden olur”

İHA

Uzmanlardan yeni ve erken doğan bebeklerde göz muayenesi uyarısı Göz doktoru Dr. Dilbade Yıldız Ekinci: ”Bebeklerde göz hastalıkları erken teşhis edilmez ise kalıcı körlüğe neden olur”

Diyarbakır Gazi Yaşargil Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne bağlı Kadın Doğum ve Çocuk Hastalıkları Hastanesinde Göz Doktoru olarak görev yapan Dr. Dilbade Yıldız Ekinci, “Bebeklerde erken muayene çok önemlidir. Bu yapılmadığı taktirde, körlük yapabilen bir hastalık var ise geç müdahale sonucunda bebeğin görmesi ömür boyu ortadan kalkabilir” dedi.
4 yıldır Diyarbakır Gazi Yaşargil Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne bağlı Kadın Doğum ve Çocuk Hastalıkları Hastanesinde Göz Doktoru olarak görev yapan Dr. Dilbade Yıldız Ekinci, bebeklerin ve erken doğan prematüre bebeklerin erken muayenesine ilişkin ailelere çok önemli uyarılarda bulundu.
“Muayene edilmeyen bebeklerin görmesi ömür boyu ortadan kalkabilir “
Erken doğan veya zamanında doğan bebeklerde göz muayenesinin önemli olduğunu aktaran Dr. Dilbade Yıldız Ekinci, “Yeni doğan bebeklerde mutlaka göz taraması şarttır. Doğumsal katarak ve göz tansiyonu gibi körlük yapabilen hastalıkların erken tespiti ile erken müdahaleyle bebeklerin görmesini kazanmaları açısından mutlaka muayene edilmeleri gerekmektedir. Bunun için Sağlık Bakanlığı Ulusal Görme Tarama Programı kapsamında aile hekimlerine 03 aylık bebeklere görme taraması şartı getirdi. Aile hekimlerinin tarama sonucunda görme problemi saptadığı bebekleri göz hekimlerine yönlendirerek bebeklerin erken tanı almasını sağlayabildiği bir sisteme sahibiz. Bu dediklerimiz yapılmadığı taktirde, körlük yapabilen bir hastalık var ise geç müdahale sonucunda bebeğin görmesi ömür boyu ortadan kalkabilir. Ailelerin bebeklerine görme sağlığı kazandırabilmeleri için bebeklerini yeni doğduklarında taramaya tabi tutmaları gerekmektedir” dedi.
“Erken doğan prematüre bebeklerde ROP hastalığı görülmektedir”
Erken veya prematüre doğan bebeklerin de muayenesinin şart olduğunu ve bunun ilk 4 hafta içinde ailelerin yapmaları gerektiğinin altını çizen Dr. Ekinci, “Erken doğan bebekler Prematüre Retinopatisi (ROP) hastalığı ile karşı karşıya kalabilmektedirler. Özellikle 32 hafta ve bin 500 gramın altında doğan bebeklerde yada daha büyük doğup oksijen tedavisi alan bebekler ROP hastalığı ile karşı karşıya kalabilmektedir. Şiddetli bir şekilde hastalığı geçiren bebekler tedavi edilmediği takdirde muayene tarihi gelmiş ve yapılmamışsa 2 veya 3 gün içinde kör olabiliyorlar. Bu nedenle bu bebeklerin doğumdan sonraki 4’üncü haftada muayene edilmeleri şart. ‘Birkaç gün geç muayene ettirelim, bir şey olmaz’ gibi bir kanıya ailelerin kapılmaması gerekmektedir. Çünkü bir ya da 2 günlük gecikme bu bebeklerde körlük yapabiliyor” diye konuştu.
“Pandemi nedeniyle oluşan korkularını kırıp bebek ve çocuklarını mutlaka muayeneye getirsinler”
Pandemi nedeniyle çocukların göz taramasının geciktirilmemesi noktasında ailelere uyarıda bulunan Dr. Ekinci, “Şu anda içerisinde bulunduğumuz Covid19 pandemisi döneminde bebekler hariç aileler belirli yaştaki çocuklarına maske takarak mesafe ile hijyene de dikkat ederek mutlaka çocuklarını göz muayenesi getirmelidirler. Biz pandemi boyunca tüm yeni doğan ve prematüre bebeklere randevu şartı aramaksızın hizmete devam ettik. Aileler cesaretli olsunlar. Pandemi nedeniyle oluşan korkularını kırıp bebek ve çocuklarını mutlaka muayeneye getirsinler. Çünkü dediğim gibi birkaç günlük gecikme bebekler de ve çocuklarda görme kaybına sebep olabilir” şeklinde konuştu.

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