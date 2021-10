Bismil’de 130 ticari taksi plakası için ihale yapılıyor

İşte o feci an! Doktor bir anda yola çıktı

Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi, Bismil’de taksi taşımacılığını kayıt altına almak, korsan taşımacılığı önlemek, taksi hizmetlerini bir düzen içerisinde sürdürmek ve gerekli denetimleri sağlamak amacıyla ticari taksi plakasını 29 yıllığına ihaleye çıkardığı belirtildi.

Belediye 25, İstasyon Caddesi 25, Fatih Mahallesi 10, Darlı yolu 10, Hastane 15, TOKİ 15, Sanayi 15 ile Siteler ve Üniversite’de 15 araç için olmak üzere 8 noktada kurulacak duraklarda 130 araç plakası için ihale yapılacağı belirtildi. İhale tarihinden itibaren geriye dönük kesintisiz 5 yıl ve halen Bismil’de ikamet etme şartının arandığı, 2886 sayılı Devlet İhale Kanunun 45. maddesine göre açık teklif usulü ile ihalenin yapılacağı bildirildi. Her bir ticari plakanın muhammen bedeli KDV hariç 100 bin lira olarak belirlenen ihaleye gerçek kişilerin katılabileceği kaydedildi. Her bir plakaya herkesin müracaat edilebileceği ihalede, sözleşme imzalamaya hak kazanan kişinin diğer plakalar için teklif veremeyeceği duyuruldu.



Farklı ödeme seçenekleri sunulacak

İhaleyi kazanan kişiler, bedelin yarısını peşin diğer yarısını da bir yıl süre içerisinde 2 taksitte ödeyebilecek. Ayrıca bedelin tümünü tek seferde yapmak isteyenler için yüzde 10 indirim uygulanacak. Ödeme şartlarını yerine getiren kişilerin en geç 3 ay içerisinde istenilen özellikte aracı alarak faaliyete başlaması gerekiyor. 1112 Ekim saat 10:00’ da Ali Emiri Kültür Merkezi’nde her bir plaka için ayrı ayrı olmak üzere belediye encümenince yapılacak ihaleler, belirlenen günlerde bitmemesi halinde sonraki günlerde devam edilecek.

