Bağlar Belediyesi, kırsal mahallenin mezarlık yol sorununu çözüme kavuşturdu

Diyarbakır’ın AK Partili Bağlar Belediyesi, Karacadağ bölgesinde yer alan Oğlaklı Mahallesine bağlı Mezrik mezrasının uzun yıllara dayanan ulaşım sorununu çözerek mahalleye ait mezarlığın da bulunduğu bölgeye ilk kez yol kazandırdı. Oğlaklı Mahalle Muhtarı İhsan Taş, vatandaşların yıllardır çektiği eziyetin yeni yol çalışmasıyla son bulduğunu söyledi.

Diyarbakır’ın Bağlar İlçe Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri, iki günlük çalışmayla mahallenin yıllardır yaşadığı yol sorununu çözüme kavuşturdu. Oğlaklı Mahallesi ve bağlı Mezrik mezrasında 1 kilometre 700 metre uzunluğunda yeni yol yapılarak mahalle mezarlığına giden güzergahın ulaşım sorunu ortadan kaldırıldı. Bağlar Belediyesinin çalışmalarından memnun olduklarını belirten Oğlaklı Mahalle Muhtarı İhsan Taş, "Yol olmadığı için insanlar araçla mezraya ve mezarlığa gidemiyordu. Allah razı olsun Belediye Başkanımız Hüseyin Beyoğlu ve Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri güzel bir çalışmayla bu hizmeti kazandırdı. Yapılan çalışmalardan çok memnunuz" dedi.

Alçimen mezrasının yol sorunu çözüldü, ilçede bozulan parkeler yenilendi

Bağlar Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri, kırsal Karacadağ Mahallesine bağlı Alçimen mezrasında da yeni yol çalışması yaparak vatandaşların talebini yerine getirdi. Kış öncesinde çalışmalarını aralıksız olarak sürdüren ekipler, hafta sonunda da çalışarak ilçenin birçok yerindeki sorunları çözmeye devam ediyor. Bağcılar ve Kaynartepe mahallerinde bozulan parke taşları yenilenerek yaya geçitleri için güzel bir görünüm kazandırıldı.

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