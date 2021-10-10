PKK’lı teröristlerin şehit ettiği AK Parti Dicle İlçe Başkanı Deryan Aktert mezarı başında anıldı

PKK’lı teröristlerin şehit ettiği AK Parti Dicle İlçe Başkanı Deryan Aktert, AK Parti il ve ilçe yönetimi tarafından kabri başında dualarla anıldı.

Diyarbakır’ın Dicle ilçesinde 5 yıl önce PKK’lı teröristler tarafından şehit edilen AK Parti Dicle İlçe Başkanı Deryan Aktert, ilçeye bağlı kırsal Yeşilsırt Mahallesi mezarlığındaki kabri başında AK Parti teşkilatları ve yakınları tarafından anıldı. AK Parti Dicle İlçe Başkanlığı görevini yürütürken, 10 Ekim 2016 tarihinde Hani ilçe yolu üzerindeki iş yerinde PKK’lı teröristler tarafından düzenlenen saldırıda şehit olan Deryan Aktert için anma programı düzenlendi.

AK Parti Diyarbakır İl Başkan Vekili Suna Kepoğlu Ataman başkanlığındaki AK Parti heyeti, şehit Deryan Aktert’i mezarı başında dualarla andı. Anma törenine Aktert’in eşi Zuhal Aktert, evlatları Bahtiyar, Nazlı, Havin, Muhammed Aktert, AK Parti il yönetimi, ilçe başkanları ve çok sayıda vatandaş katıldı. Anma töreninde açıklamada bulunan AK Parti Diyarbakır İl Başkan Vekili Suna Kepoğlu Ataman, "639 yılından bu yana Müslüman olan İslam beldesi Diyarbekir’de Çanakkkale Şehitlerinin de, Balkan ve Yemen şehitlerinin de evlatları biziz. Biz bugün burada 2016’da kendi iş yerinde alçakça katledilen şehit ilçe başkanımız Deryan Aktert’i mezarı başında anmaya geldik. Bu vesileyle, şehit ilçe başkanımıza Allah’tan rahmet, ailesine, evlatlarına ve yol arkadaşlarına sabır diliyoruz. Hepimizin başı sağ olsun. Ama herkes şunu bilsin ki, bizim bu mücadelemiz, ilelebet devam edecektir" dedi.

Şehit Deryan Aktert'in eşi Zuhal Aktert ve AK Parti Dicle İlçe Başkanı Mehmet Ceylan anma törenine katılanlara teşekkür etti. Anma töreni Aktert'in mezarı başında duaların edilmesi ile sona erdi.

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