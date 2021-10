Bağlar’da 9 ayda 915 nikah işlemi

Diyarbakır’ın Bağlar İlçe Belediyesi, pandemi sürecinde çiftlerin evlilik işlemlerinde zorluk yaşamaması için kolaylıklar sağlayınca bir önceki yıla göre ilgi patlaması yaşandı. Bir önceki yılda bin 500 çift evlenirken, bu yılın ilk 9 ayında bu rakam 900’u geçti.

Pandemi sürecinde işlem ücretlerinden, bürokratik engeller azaltılarak işlemlerin hızlandırılması ve sağlanan fiziki koşullara kadar bir çok alanda kolaylıklar sağlayan Bağlar Belediyesi, evlenmek isteyen çiftlerin önünü açıyor. 2021 yılının Ocak ve Eylül ayları arasındaki 9 aylık süreçte belediyeye başvurarak evlenen çiftlerin sayısı 915’i buldu. Bu sayının Ekim ayı sonunda bini ve yıl sonunda da bin 500’ü geçmesi beklenirken, 15 Aralık tarihine kadar olan tüm süreçte randevuların dolduğu bilgisi verildi.



"Başkan Beyoğlu vatandaşa kolaylık sağlamamızı istiyor "

Bağlar Belediyesi Evlendirme Müdürü Handan Eker Taşkent, Belediye Başkanı Hüseyin Beyoğlu’nun talimatıyla nikah işlemlerinde her türlü kolaylığı sağladıklarını söyledi. Hemen her gün büyük yoğunluk yaşandığını belirten Taşkent, "Belediye Başkanımız Hüseyin Beyoğlu, yaptığımız her iş ve işlemde vatandaşlarımıza kolaylık sağlamamızı istiyor. Bu konuda bizlere kesin talimatı var. Biz de bu anlayışla başvuran çiftlere yardımcı oluyoruz. Yoğun ilgi olmasının en önemli nedeni pratik bir yaklaşım ortaya koymamızdır. Şu an için 15 Aralık tarihine kadar olan tüm randevularımız dolmuş durumda" diye konuştu.

Nikah işlemleri için başvuranlar arasında nüfus kütükleri Diyarbakır’da olup yurt dışında yaşayan vatandaşlar da yer alıyor. Nikah işlemlerini kısa zamanda tamamlayan vatandaşlar, Bağlar Belediyesi‘nin sağladığı kolaylıklardan dolayı zaman kaybı yaşamadıklarına dikkat çekerek Bağlar Belediye Başkanı Hüseyin Beyoğlu’na teşekkür etti.

