Diyarbakır Dicle Üniversitesi Mimarlık Fakültesi tarafından 2 sürecek olan Dicle Üniversitesi 2. Uluslararası Mimarlık Sempozyumu başladı.

Dicle Üniversitesi 15 Temmuz Kültür ve Kongre Merkezi’nde gerçekleşen çalıştayın açılışına DÜ Rektörü Prof. Dr. Mehmet Karakoç, rektör yardımcıları, dekanlar ve akademisyenler katıldı. Saygı duruşu ve İstiklal Marşı ile başlayan açılış programında konuşan Dicle Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mehmet Karakoç, "Dicle Üniversitesi olarak bölgenin ve Türkiye’nin önemli üniversitelerinden bir tanesi olarak bulunmaktayız. Zamanla değişen şartlar kısmında da özellikle akademik camiasının yapacağı çalışmalar ve bilimsel aktiviteler bunlara ciddi manada yön vermektedir. Sempozyumun hem bilimsel bilginin paylaşıldığı, araştırma ve yeni fikirlerin sahneye çıktığı bir platform olması hem de tecrübeli akademisyenlerin genç mimarlar ve mimar adayları ile bir araya geldiği özel bir ortam oluşturuyor. Türkiye ve diğer ülkelerdeki mimari süreçlerin, değişimlerin ve dönüşümlerin ele alındığı ikinci sempozyumumuzla Diyarbakır kentinin değeri de yeniden vurgulanmaktadır. İlkinin 160 bildiri ile tamamlandığı sempozyumumuzun ikincisini de katılımcılar için verimli geçmesini diliyoruz" dedi.

DÜ Düzenleme Kurulu Başkanı Doç. Dr. Can Tuncay Akın ise, "Bizler canlılar için mekanlar tasarlayan, onların gereksinimlerini en iyi şekilde yanıtlamaya çalışan, aynı zamanda teknolojik yenilikleri yakından takip etmek için önemli görevlere sahip bir meslek grubundayız. Dönüşen dünyada Uluslararası Mimarlar Birliği (UIA)’nın de 2021, Dünya Mimarlar Günü’nün temasını "sağlıklı bir dünya için temiz çevre" olarak ikincisini düzenleyeceğimiz sempozyumumuzun ana teması ‘tasarım, süreçler, dönüşümler’ olarak belirlenen etkinliğimiz 2 gün 15 ayrı farklı temada gerçekleşecektir" diye konuştu.

DÜ Mimarlık Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Mine Baran da, evrende her şeyin değişim ve dönüşüm içinde olduğunu söyledi. Baran, "Şu an yapılan etkinlikte bunun bir parçasıdır. Geçmişte böyle bir imkanı bulamazken, pandemi kaynaklı bile olsa ülkeler arası bilgi transferi kolaylıkla sağlanabilmektedir. Tabii ki samimi ve etkin olan şekli yüz yüze olsa bile şartlara göre bu değişimlere uyum gösterebilme zorunluluğu bulunmaktadır. Mimarlıkta bu yaşam serüveninin durağan değil değişken bir parçasıdır. Zaman, mekan ve teknoloji bu değişimi etkileyen ana unsurlardır’’ şeklinde konuştu.

Sempozyum iki gün çeşitli oturumlarla devam edecek.

